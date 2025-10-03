L'empolese Chiara Rinaldi ottiene un gran successo nei campionati italiani di motocross

Una grande vittoria per una giovane promessa delle moto. Chiara Rinaldi ha ventitré anni ed è campionessa italiana di motocross nella categoria riservata alle pilote over 19.
Il gran successo è arrivato nell'ultima tappa di Arco di Trento. Lì Rinaldi ha alzato il trofeo al cielo nell'ultimo fine settimana.
Nata a Empoli nel 2002, Rinaldi è un nome che gira nell'ambito motoristico da anni, già quando era una teenager era considerata un astro nascente. Ora ecco la vittoria prestigiosa.
