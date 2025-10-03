L'empolese Chiara Rinaldi ottiene un gran successo nei campionati italiani di motocross

Sport Motori
Condividi su:
Leggi su mobile

Una grande vittoria per una giovane promessa delle moto. Chiara Rinaldi ha ventitré anni ed è campionessa italiana di motocross nella categoria riservata alle pilote over 19.

Il gran successo è arrivato nell'ultima tappa di Arco di Trento. Lì Rinaldi ha alzato il trofeo al cielo nell'ultimo fine settimana.

Nata a Empoli nel 2002, Rinaldi è un nome che gira nell'ambito motoristico da anni, già quando era una teenager era considerata un astro nascente. Ora ecco la vittoria prestigiosa.

Notizie correlate

Motori
Sport
12 Giugno 2025

All'esordio, già due 'argenti': l'impresa di Cesare Barberi da Montaione

Buona la prima, anzi, ottima la prima. Cesare Barberi, 53enne di Montaione, ha partecipato lo scorso weekend al campionato italiano velocità salita moto. Era la sua prima gara in assoluto [...]

Motori
Sport
23 Maggio 2025

Motocross Toscano-Umbro, in scena a San Miniato un'attesissima sfida

Domenica prossima, 25 maggio, il Crossodromo Comunale “Santa Barbara” di San Miniato (PI) si trasformerà nel palcoscenico di una delle gare più attese della stagione: la quarta prova del Campionato [...]

Motori
Sport
26 Febbraio 2025

Campionato Toscano Motocross 2025, a San Miniato partita la battaglia per i titoli

Nonostante le previsioni meteo avessero suscitato qualche preoccupazione, con la pioggia che continuava a cadere intermittente su gran parte della regione, il meteo ha riservato una piacevole sorpresa: la pioggia [...]



Tutte le notizie di Motori

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina