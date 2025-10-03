Natale a Empoli: il Comune lancia il bando per co-progettazione atipica per i prossimi 4 anni

Nei giorni scorsi è stato diramato l'avviso pubblico per l'individuazione di uno o più partner per la co-progettazione atipica e realizzazione di eventi di animazione commerciale nel centro storico e nelle frazioni in occasioni delle festività natalizie con cadenza quadriennale, dal 2025-2028.

Il sindaco di Empoli ha introdotto la misura dicendo che per la prima volta il Comune progetta e programma per un quadriennio la possibilità di lavorare con partner per il Natale di Empoli e delle sue frazioni, con un programma ricco e diffuso. La procedura nasce per dare trasparenza, imparzialità, apertura e partecipazione verso quei soggetti che possono concorrere assieme all'amministrazione per questa visione di lunga durata. La specificità della co-progettazione atipica riguarda l'inclusione anche di associazioni informali e soggetti economici. Il sindaco auspica la massima partecipazione e il più grande sostegno possibile per preservare e valorizzare sempre di più il patrimonio creato in questi anni di eventi e attrattività che è il Natale empolese.

IL BANDO - L'amministrazione destinerà un contributo da 170mila euro per realizzare gli eventi natalizi del 2025, mentre per le annate successive il contributo economico verrà stabilito sulla base di previsioni di bilancio e risorse disponibili. Oltre a questo, tra i vantaggi economici ci sono il canone di occupazione del suolo pubblico, la fornitura di energia elettrica e acqua, allestimenti scenografici secondo disponibilità di magazzino, il supporto operativo del personale comunale e quello nella gestione amministrativa.

A concorrere tra i criteri per individuare i partner sono le progettualità, la struttura organizzativa e le risorse umane, le politiche di sostenibilità e impatto ambientale/sociale, la strategia di comunicazione e pubblicizzazione, la capacità di rete e collaborazioni, la compartecipazione economica, le certificazioni UNI EN ISO 9001 per attività pertinenti con la co-progettazione.

Chi verrà selezionato sarà tenuto a rendicontare l’intero ammontare delle spese sostenute, per tutte le attività realizzate in base al progetto approvato dal Tavolo di Coordinamento e Coprogettazione.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del giorno 21 ottobre 2025, esclusivamente via PEC, all’indirizzo: comune.empoli@pec.it

Tutte le informazioni sono rintracciabili al seguente link: https://tinyurl.com/4aey8xc7

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

