Natale a Empoli: il Comune lancia il bando per co-progettazione atipica per i prossimi 4 anni

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

L'amministrazione rende trasparente la procedura chiamando a raccolta soggetti economici e associazioni per progettare il grande evento a partire dal 2025

Nei giorni scorsi è stato diramato l'avviso pubblico per l'individuazione di uno o più partner per la co-progettazione atipica e realizzazione di eventi di animazione commerciale nel centro storico e nelle frazioni in occasioni delle festività natalizie con cadenza quadriennale, dal 2025-2028.

Il sindaco di Empoli ha introdotto la misura dicendo che per la prima volta il Comune progetta e programma per un quadriennio la possibilità di lavorare con partner per il Natale di Empoli e delle sue frazioni, con un programma ricco e diffuso. La procedura nasce per dare trasparenza, imparzialità, apertura e partecipazione verso quei soggetti che possono concorrere assieme all'amministrazione per questa visione di lunga durata. La specificità della co-progettazione atipica riguarda l'inclusione anche di associazioni informali e soggetti economici. Il sindaco auspica la massima partecipazione e il più grande sostegno possibile per preservare e valorizzare sempre di più il patrimonio creato in questi anni di eventi e attrattività che è il Natale empolese.

IL BANDO - L'amministrazione destinerà un contributo da 170mila euro per realizzare gli eventi natalizi del 2025, mentre per le annate successive il contributo economico verrà stabilito sulla base di previsioni di bilancio e risorse disponibili. Oltre a questo, tra i vantaggi economici ci sono il canone di occupazione del suolo pubblico, la fornitura di energia elettrica e acqua, allestimenti scenografici secondo disponibilità di magazzino, il supporto operativo del personale comunale e quello nella gestione amministrativa.

A concorrere tra i criteri per individuare i partner sono le progettualità, la struttura organizzativa e le risorse umane, le politiche di sostenibilità e impatto ambientale/sociale, la strategia di comunicazione e pubblicizzazione, la capacità di rete e collaborazioni, la compartecipazione economica, le certificazioni UNI EN ISO 9001 per attività pertinenti con la co-progettazione.

Chi verrà selezionato sarà tenuto a rendicontare l’intero ammontare delle spese sostenute, per tutte le attività realizzate in base al progetto approvato dal Tavolo di Coordinamento e Coprogettazione.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del giorno 21 ottobre 2025, esclusivamente via PEC, all’indirizzo: comune.empoli@pec.it

Tutte le informazioni sono rintracciabili al seguente link: https://tinyurl.com/4aey8xc7

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
3 Ottobre 2025

Empoli, inaugurata al vicolo Santo Stefano la mostra ‘Lettere al cielo’

Comincia ottobre, il mese dedicato agli eventi sulla sensibilizzazione alle tematiche di genere e a fianco delle iniziative legate a Ottobre Rosa di Astro ha avuto inizio anche 'Donne al [...]

Empoli
Attualità
3 Ottobre 2025

Taglio del nastro per la Coop di Via Susini: il negozio rinnovato apre alle vendite

Ha aperto alle vendite questa mattina, venerdì 3 ottobre, il rinnovato Coop.fi di Empoli Via Susini Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, della presidente [...]

Empoli
Attualità
2 Ottobre 2025

Cagnolina di 16 anni salvata dai Vigili del Fuoco a Pagnana

Attimi di apprensione oggi nella frazione empolese di Pagnana dove una cagnolina di 16 anni è rimasta intrappolata in un fosso. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, l’animale è [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina