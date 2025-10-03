Paolo Ruffini nuovo direttore artistico dell’Excelsior: presentata la stagione teatrale

Presentato al pubblico il nuovo direttore artistico del Cinema Teatro Excelsior di Empoli, Paolo Ruffini. Per l’occasione è stata illustrata anche la rassegna teatrale che accompagnerà il pubblico a partire dal 4 ottobre, con lo spettacolo 'Il babysitter', fino al 16 aprile, data in cui andrà in scena 'Din Don Down', che chiuderà ufficialmente la stagione.

"Il nostro nuovo direttore artistico ha studiato una rassegna teatrale con diversi protagonisti - spiega Debora Bertini, gestore del Cinema Teatro Excelsior -. Tra i grandi nomi cito Michele Vasile, Luca Mazzucchelli, Vincenzo Schettini e Giuseppe Cruciani. Sarà una rassegna variegata, con tanti temi: dalla commedia fino a spingersi a parlare di fisica e psicologia».

Un passaggio importante per la storia del teatro, che segna l’avvio di un nuovo capitolo all’insegna del rinnovamento e di proposte artistiche di alto livello. "Non è semplice raccogliere tutte le preferenze del pubblico - prosegue Bertini -. Finora abbiamo proposto soprattutto teatro di prosa o qualche concerto, mentre questo è un cartellone che spazia su generi diversi".

Con lo slogan 'L’arte è libertà', l’Excelsior vuole lanciare un messaggio semplice ma potente: la libertà, che si intreccia e si identifica con l’arte come mezzo di condivisione, diventa sinonimo di cultura: "L’arte è fondamentale per crescere e imparare", afferma Bertini.

Un’offerta di qualità che non si limita al teatro. "Avremo le commedie con Casa Surace e Valeria Graci, ma non solo: in calendario c’è Cincin Cinema, una rassegna di film scelti dal direttore artistico che sarà proposta ogni lunedì. Saranno titoli importanti, ma anche opere che sono passate inosservate: un’occasione di confronto tra gli spettatori, con un piccolo rinfresco a fine visione dove le persone potranno discutere del film appena visto insieme ad alcuni ospiti", conclude Bertini.

