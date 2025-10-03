Pontedera in Salute 2025: donate due culle pediatriche e un contributo ai Clown Dottori

Grazie ai proventi raccolti durante l’evento di prevenzione “Pontedera in Salute 2025”, è stato possibile realizzare due azioni di grande valore sociale e concreto: la donazione di due culle co-sleeping e un contributo ai Clown Dottori dell’U.O. di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera.

" Un risultato straordinario già dalla prima edizione" afferma la Dott.ssa Virginia Reali, medico odontoiatra ideatrice e direttrice scientifica di Pontedera in Salute, presente questa mattina assieme a tutto il team di Pontedera in Salute "reso possibile grazie all’ammirevole impegno professionale e volontario dei 62 medici che, senza sosta, hanno offerto screening e consulenze gratuite nel corso delle due giornate; dalla fiducia e dalla partecipazione degli oltre 700 cittadini visitati che hanno contribuito con una donazione volontaria e dal generoso sostegno dei 46 sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’intera iniziativa".

Questa mattina, giovedì 2 ottobre alle ore 10:30, si è svolta la consegna ufficiale delle culle co-sleeping alla Dott.ssa Claudia Maggi (Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Pediatria di Pontedera e Volterra) e alla coordinatrice infermieristica Monica Guarguagli, in presenza anche della Dott.ssa Martina Liut (Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia di Pontedera e Volterra).

Hanno inoltre preso parte alla consegna la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali Carla Cocilova, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Ambiente Alessandro Puccinelli e l’assessore ai lavori pubblici, protezione civile, sport e mobilità Mattia Belli.

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e collaborazione, sottolineando il forte impatto che questo evento ha avuto sul legame tra imprenditori, cittadinanza, medici e professionisti sanitari.

Con uno sguardo rivolto al futuro, l’organizzazione annuncia con entusiasmo la seconda edizione di “Pontedera in Salute”, in programma il 21 e 22 marzo 2026: due nuove giornate dedicate alla prevenzione, alla salute e alla comunità.

