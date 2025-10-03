Pontedera in Salute 2025: donate due culle pediatriche e un contributo ai Clown Dottori

Cronaca Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

La donazione all’U.O. di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera

Grazie ai proventi raccolti durante l’evento di prevenzione “Pontedera in Salute 2025”, è stato possibile realizzare due azioni di grande valore sociale e concreto: la donazione di due culle co-sleeping e un contributo ai Clown Dottori dell’U.O. di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera.

" Un risultato straordinario già dalla prima edizione" afferma la Dott.ssa Virginia Reali, medico odontoiatra ideatrice e direttrice scientifica di Pontedera in Salute, presente questa mattina assieme a tutto il team di Pontedera in Salute "reso possibile grazie all’ammirevole impegno professionale e volontario dei 62 medici che, senza sosta, hanno offerto screening e consulenze gratuite nel corso delle due giornate; dalla fiducia e dalla partecipazione degli oltre 700 cittadini visitati che hanno contribuito con una donazione volontaria e dal generoso sostegno dei 46 sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’intera iniziativa". 

Questa mattina, giovedì 2 ottobre alle ore 10:30, si è svolta la consegna ufficiale delle culle co-sleeping alla Dott.ssa Claudia Maggi (Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Pediatria di Pontedera e Volterra) e alla coordinatrice infermieristica Monica Guarguagli, in presenza anche della Dott.ssa Martina Liut (Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia di Pontedera e Volterra).

Hanno inoltre preso parte alla consegna la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali Carla Cocilova, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Ambiente Alessandro Puccinelli e l’assessore ai lavori pubblici, protezione civile, sport e mobilità Mattia Belli.  

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e collaborazione, sottolineando il forte impatto che questo evento ha avuto sul legame tra imprenditori, cittadinanza, medici e professionisti sanitari.

Con uno sguardo rivolto al futuro, l’organizzazione annuncia con entusiasmo la seconda edizione di “Pontedera in Salute”, in programma il 21 e 22 marzo 2026: due nuove giornate dedicate alla prevenzione, alla salute e alla comunità.

Notizie correlate

Pontedera
Cronaca
18 Settembre 2025

Aggredisce guardia e operatrice al pronto soccorso di Pontedera

Una nuova aggressione al pronto soccorso a Pontedera. Un 21enne di origini egiziane è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi: il giovane è stato trovato in via Pascoli (vicino [...]

Pontedera
Cronaca
17 Settembre 2025

Minaccia di morte i sanitari e colpisce con un calcio un'infermiera, arrestato a Pontedera

Trasportato in pronto soccorso, ha prima minacciato di morte i sanitari che lo stavano assistendo, poi ha sferrato un calcio ad un'infermiera e a dell'attrezzatura sanitaria. È successo a Pontedera [...]

Pontedera
Cronaca
17 Settembre 2025

Giovane rapinato in centro a Pontedera da coetanei: due denunce

Aggredito e rapinato in centro a Pontedera. È successo nei giorni scorsi quando una volante del Commissariato di Pontedera, in servizio di controllo del territorio, è stata avvicinata da un [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina