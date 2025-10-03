Preso 'Tranciaman', l'uomo che sabotava le telecamere a Altopascio

Preso “Tranciaman”, così era soprannominato l'uomo che nel mese di settembre si era reso protagonista di plurimi sabotaggi alle telecamere dell'impianto di videosorveglianza del comune di Altopascio. Il modus operandi era sempre lo stesso: l’uomo viaggiava a bordo di una vecchia utilitaria e munito di guanti, cesoie e scala tranciava i fili elettrici interrompendo l'alimentazione delle telecamere. Dopodiché evitava accuratamente di transitare con lo stesso veicolo sotto le numerose telecamere presenti sul territorio comunale. L’ultima volta, però, l’occhio elettronico ha immortalato l’autore, consentendo così alla Polizia Municipale di Altopascio di identificarlo e denunciarlo all’Autorità giudiziaria.

Oltre alla pena prevista dal codice penale per danneggiamento aggravato e continuato, fino a tre anni di reclusione, per l’uomo si prospetta un conto salato da pagare per il risarcimento dei danni causati.