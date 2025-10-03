Sciopero, a Pisa circolazione bloccata in Fi-Pi-Li

Migliaia di manifestanti anche a Pisa in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil e sindacati di base. Il corteo, partito dal centro, ha attraversato la città fino ad arrivare sull'Aurelia e poi all'ingresso della Fi-Pi-Li. Qui una parte dei manifestanti ha invaso la carreggiata.

La superstrada risulta attualmente bloccata in entrambe le direzioni. Come comunicato dal portale Muoversi in Toscana, dalle ore 12.15 sulla diramazione per Pisa è chiuso il tratto tra Pisa nord-est e Pisa Aeroporto verso Pisa.

In città sono stati inoltre occupati i poli universitari della facoltà di Lettere e la Scuola Normale Superiore.

A Firenze bloccata la circolazione dei treni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate