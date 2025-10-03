Sostegno a Flotilla e palestinesi, Pd Montelupo: "Traguardo con l'approvazione della mozione"

Alla luce dei più recenti sviluppi del conflitto israelo-palestinese e dell’arresto dei partecipanti all’iniziativa umanitaria denominata “Global Sumud Flotilla”, il Partito Democratico di Montelupo Fiorentino ribadisce le proprie forti preoccupazioni per i metodi illegali impiegati dall’esercito israeliano, che condanniamo.
Con altrettanta convinzione, accogliamo l’approvazione da parte del Consiglio comunale di una mozione per schierarsi dalla parte dei civili innocenti e di chi, nel proprio piccolo, ha dato tutto sé stesso per imbarcarsi in una spedizione dagli esiti incerti per provare a cambiare l’esito di una guerra disastrosa per l’umanità. La mozione aveva tra i suoi obiettivi quello di chiedere al Governo un intervento di soccorso concreto alla Flotilla, così da garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, tra i quali figura anche Saverio Tommasi, nostro concittadino, che si è impegnato con coraggio in questa missione umanitaria.

Questo nuovo risultato politico rappresenta per noi un ulteriore passo in avanti nella costruzione di un fronte comune e umano contro le pratiche disumanizzanti e criminali, riaffermando il dovere delle istituzioni di alzare la voce in difesa della giustizia; è la dimostrazione del fatto che anche gli enti locali devono assumersi le responsabilità morali di esporsi e contribuire al dibattito politico: solo così è possibile contrastare gli estremismi e aprire la strada a un dialogo di pace.
Per questo importante traguardo, ringraziamo i nostri consiglieri Gabriel Antonio Videtta, Alessio Toccafondi, Martina Meoli e Vittoria Parrini, e il gruppo consiliare tutto.

