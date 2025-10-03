Stagione di prosa Empoli, 460 abbonamenti venduti. Al Minimal Teatro parte la vendita dei biglietti singoli

Un successo per la campagna abbonamenti per la stagione di prosa 2025-2026 del Comune di Empoli, promossa insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Sono stati venduti, fra riconferme e nuovi, 460 abbonamenti. Da domani, sabato 4 ottobre, e fino a martedì 7 ottobre si svolgerà la vendita dei singoli spettacoli presso il Minimal Teatro con i seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Si potranno acquistare al massimo due biglietti a persona per ciascun spettacolo. Gli spettacoli si terranno al Teatro Excelsior e avranno inizio alle 21.00.

Il cartellone degli spettacoli porterà in città il meglio del teatro italiano: Franco Branciaroli, Silvio Orlando, Michele Riondino, Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Silvia Gallerano, Alessia Giangiuliani, Francesco Acquaroli e Luca Bizzarri.

Questo il programma: giovedì 20 novembre con Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni, interpretato da uno dei più importanti attori italiani, Franco Branciaroli.

Il secondo appuntamento martedì 16 dicembre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli.

Terzo titolo in cartellone lunedì 26 gennaio è Art , della scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza, con Michele Riondino.

Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello con protagonista Silvio Orlando sarà a Empoli martedì 24 febbraio.

Mercoledì 25 marzo si prosegue con Le nostre donne di Eric Assous, interpretato da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

L'ultimo appuntamento della stagione di prosa è per mercoledì 15 aprile con L'assaggiatrice di Hitler, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, liberamente tratto da Le assaggiatrici di Rosella Postorino, opera vincitrice nel 2018 del Premio Campiello, oltreché del Premio Pozzale nello stesso anno.

Per quanto riguarda i prezzi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno:

biglietto intero € 23 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10, studenti e under 30 € 8.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate