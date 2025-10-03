Taglio del nastro per la Coop di Via Susini: il negozio rinnovato apre alle vendite

Ha aperto alle vendite questa mattina, venerdì 3 ottobre, il rinnovato Coop.fi di Empoli Via Susini Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, della presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, di Marcello Giachi, presidente del Consiglio di gestione, e della presidente della sezione soci di Empoli Francesca Martini. Tanti i soci e clienti presenti all’evento e che, all’apertura delle porte, hanno voluto inaugurare il punto vendita con i primi acquisti della giornata.

Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze

"Dopo oltre 25 anni dalla prima apertura, oggi tagliamo nuovamente il nastro del rinnovato punto vendita di Via Susini, un supermercato per noi particolarmente importante, vicino al cuore della città e di servizio per la comunità cittadina. Dopo un importante intervento di ristrutturazione realizzato nei mesi estivi, questa inaugurazione è finalmente un momento di rinascita e di festa, un’occasione per dare continuità alla nostra storia e confermare il nostro presidio sociale su questo territorio. Con questa inaugurazione rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, con prodotti buoni, sicuri e convenienti, in luogo a misura di cliente e più vicino ai bisogni di soci e consumatori. Siamo felici di poter riaprire le porte ai tanti soci di questo territorio in un negozio più accogliente, sostenibile e inclusivo, che ci auguriamo possa essere anche un luogo di relazioni e socialità grazie alle opportunità messe a disposizione dalla sezione soci Coop di Empoli. Alla direttrice e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita va il mio augurio di buon lavoro".

Con l’inaugurazione di oggi il supermercato di Via Susini rinasce con una nuova veste, dopo la chiusura alle vendite nei mesi estivi e un intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile che ospita il supermercato. Un supermercato storico aperto nel 1999, quando Unicoop Firenze decise di spostarsi dallo storico magazzino di via Ridolfi e che, per oltre 25 anni, ha rappresentato sul territorio empolese un riferimento per la spesa: oggi il punto vendita si rinnova completamente, per garantire un servizio più efficiente e una serie di attività aggiuntive destinate ai residenti e a tutta la comunità.

L’intervento, che ha preso il via da fine luglio, ha riguardato l’intero immobile, con una ristrutturazione complessiva e una riorganizzazione degli spazi: attualmente il punto vendita occupa una superficie di 800 mq e una parte degli spazi a piano terra e il piano superiore sono stati destinati alla Misericordia di Empoli per ambulatori medici e altri servizi sociali per la popolazione.

L’intervento interno al negozio ha visto un rifacimento complessivo dell’area vendita, sia nell’impiantistica che nell’arredo, con la sostituzione di banchi, casse, frigo, luci in un’ottica di efficientamento energetico e maggiore sostenibilità. Con una veste più moderna, il punto vendita si qualifica come minimercato di riferimento con un alto livello di servizio e una piazza dei freschi ricca e assortita, pensata per rispondere alle necessità della spesa quotidiana. Un supermercato studiato su misura per le esigenze del quartiere, inclusivo e accogliente anche per chi ha un disturbo dello spettro autistico, grazie ad una collaborazione con Autismo Firenze che ha portato in fase di progettazione innovazioni e semplificazioni, per rendere più facile la fruizione e il momento della spesa per tutti.

Info e orari

- Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.30 – https://coopfi.info/empoliviasusini

Promozioni per l’apertura

Per i primi giorni dopo la riapertura, il punto vendita propone a soci e clienti alcune offerte speciali: sul volantino promozionale dal 3 al 15 ottobre sarà proposto un pacchetto di prodotti freschi e freschissimi, della dispensa e da frigo. Il volantino propone anche uno sconto del 10% riservato ai soci, su tutti i prodotti freschi dei reparti ortofrutta e forneria. Inoltre dal 3 ottobre al 26 novembre, ai soci è riservato uno sconto del 10% sui prodotti a marchio Coop (esclusi prodotti di ortofrutta, macelleria, pescheria, gastronomia, latte prima infanzia e carte prepagate Coop, prodotti extra alimentare e articoli già in promozione). Per chi fa spesa nel nuovo punto vendita dal 3 al 15 ottobre, ogni 15 Euro di spesa e multipli, è possibile acquistare una coppetta in vetro IVV, aggiungendo 1,5 euro. Infine, fino al 15 ottobre, aggiungendo 1 centesimo allo scontrino, si riceve in omaggio una comoda borsa riutilizzabile (max una borsa per carta socio).

