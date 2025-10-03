"Terra di Valdelsa" al Buy Tuscany: azioni e relazioni per un turismo esperienziale di qualità e sostenibile.

L'associazione Terra di Valdelsa ha partecipato con successo al Buy Tuscany, quale evento di riferimento per il turismo promosso da Toscana Promozione in Costa degli Etruschi.

L'occasione ha permesso gli incontri vis-à-vis con decine e decine di tour operator internazionali provenienti da tutto il mondo, che hanno espresso grande apprezzamento per la particolare offerta turistica del territorio presentatasi sotto forma di gruppo di operatori dell’ospitalità, autonomi e indipendenti, ma uniti nel contesto associativo e progettuale.

Gli operatori dell'organizzazione valdelsana, rappresentati dai referenti dell'associazione quali Elisabetta Bardi presidente, Gianni Galli componente del direttivo e Alessio Berni segretario, hanno presentato le eccellenze della Valdelsa e del capoluogo di Certaldo, evidenziando le peculiarità e il fascino di questa autentico territorio.

Durante gli incontri con i buyer è emerso che i borghi storici, soprattutto quelli ben collegati dalle infrastrutture regionali, hanno ed avranno sempre più potenziale attrattivo, per un turismo di qualità ed attento alla sostenibilità. La vicinanza ad importanti patrimoni UNESCO come Siena, Firenze e Pisa, e la loro connessione di collegamento ferroviario, rappresentano un vantaggio strategico, economico ed ecologico significativo.

Fonte: Terre di Valdelsa

