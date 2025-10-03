Toti e Nardini incontrano i vertici del distretto conciario: "Vicini al settore e al territorio"

Un confronto diretto e senza mediazioni. Ieri pomeriggio, presso la sede di Assoconciatori, i candidati al Consiglio Regionale per la provincia di Pisa, Gabriele Toti e Alessandra Nardini, hanno incontrato i vertici dell’Associazione Conciatori del Distretto di Santa Croce sull'Arno e del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

In una fase cruciale della campagna elettorale, l’iniziativa ha rappresentato un momento di ascolto concreto verso una delle realtà produttive più importanti della Toscana. Il distretto conciario del Valdarno, con le sue imprese, le sue lavoratrici ed i suoi lavoratori, resta infatti un pilastro economico, culturale e identitario per l’intero territorio.

"Non siamo qui per fare passerelle – ha dichiarato Toti – ma per prenderci impegni precisi. Il comparto cuoio-pelli non può più aspettare: servono infrastrutture, certezze normative e una politica industriale seria". "Conosciamo bene le difficoltà che sta vivendo l'intera filiera moda ed in particolare, per il nostro territorio, il comparto cuoio e calzatura" ha detto Nardini. "Siamo consapevoli che per salvaguardare l'occupazione dobbiamo supportare le imprese, consentire loro di superare l'attuale momento di crisi e lavorare al rilancio del settore. Non possiamo assolutamente permettere la perdita di posti di lavoro e la perdita di competenze e di maestranze. In questi mesi, da Assessora al Lavoro, mi sono impegnata per questo".

Durante il dialogo sono emerse alcune priorità ritenute strategiche:

la tenuta del sistema produttivo in un contesto economico complesso;

l’attuazione dell’accordo quadro, il cosiddetto "Tubone", che prevede la dismissione di alcuni impianti di depurazione convogliando negli impianti di Santa Croce e Ponte a Egola;

la necessità di nuovi interventi per la sicurezza idraulica del territorio, condizione essenziale per garantire sviluppo sostenibile e tutela ambientale.

"Mentre altrove la sostenibilità resta uno slogan – ha aggiunto Toti – qui ci sono imprenditori che ogni giorno investono per coniugare produzione, lavoro e rispetto dell’ambiente. La Regione deve essere un interlocutore attento, non un ostacolo burocratico".

"Con la nostra presenza qui - ha aggiunto Nardini - vogliamo ribadire il nostro impegno e la nostra volontà di esserci per questo settore e per questo territorio che vive una fase difficile e che deve assolutamente essere sostenuto".

L’appuntamento di Santa Croce segue la recente visita dei due candidati a Linea Pelle, occasione in cui avevano già raccolto direttamente le preoccupazioni e le proposte degli operatori del settore. A chiusura dell’incontro, Toti e Nardini hanno ribadito: "Il distretto conciario è un’eccellenza che non può essere data per scontata. Difenderlo significa compiere una scelta di campo: stare dalla parte di chi produce valore, crea lavoro e tiene viva l’identità di un intero territorio".

Fonte: Ufficio stampa