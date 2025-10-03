Urla e causa disordini in passeggiata a Viareggio, arrestato e processato per direttissima

Un uomo di nazionalità marocchina, già noto alle autorità, è stato arrestato a Viareggio, dopo aver causato disordini in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di droghe.

L'incidente ha avuto inizio verso le 19:30 in via Nicola Pisano, quando diversi cittadini hanno chiamato il 112 per segnalare un uomo a torso nudo che urlava e si comportava in modo aggressivo tra le automobili. Intervenute sul posto, le pattuglie dei carabinieri hanno affidato l'uomo al personale del 118, che lo ha trasportato all'ospedale Versilia. Dimesso poche ore dopo senza una prognosi, è stato portato in caserma per l'identificazione. Lì, l'uomo ha improvvisamente dato in escandescenze, aggredendo i militari senza un apparente motivo.

Dopo essere stato immobilizzato e arrestato, è stato nuovamente trasportato all'ospedale Versilia, dove gli esami hanno confermato l'uso di stupefacenti. Processato con rito direttissimo, è stato ripristinato nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Lucca