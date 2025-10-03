Use Basket, test importante sul parquet del Pala Tagliate

Senza mancare di rispetto a Casale, quello di domenica a Lucca pare somigliare molto al primo test (per quanto questa parola possa essere giusta da usare alla seconda giornata) della nuova Use Computer Gross. Appuntamento al Pala Tagliate dove andare a giocare è sempre un piacere, palla a due ore 18 per la nuova Use Computer Gross che va a saggiare l’effetto che fa giocare contro quella squadra che l’anno scorso è arrivata in finale e che, a quanto si sussurra, anche ora non è niente male.

“Domenica ci aspetta una sfida impegnativa contro una squadra di altissimo livello come Lucca – spiega coach Luca Valentino - costruita per ambire alla vittoria del campionato. Hanno punti di riferimento importanti come Dubois, Drocker, Trentin, Valentini, Del Debbio, Pichi e Barsanti: giocatori che portano esperienza, qualità e grande solidità in campo. Per noi rappresenta un banco di prova molto stimolante, soprattutto perché c’è curiosità nel confrontarci nuovamente con loro dopo l’amichevole di precampionato, in cui uscimmo sconfitti”.

“Siamo solo alla seconda giornata – prosegue - ma vogliamo capire a che punto siamo e testare il nostro livello contro una delle migliori squadre del girone. Giocheremo in un ambiente caldissimo, e proprio per questo sarà fondamentale mettere in campo personalità, carattere e presenza mentale per tutti 40 i minuti. Dobbiamo avere il coraggio di imporre il nostro gioco e la voglia di competere senza timori, andando avanti su quello che deve essere il nostro percorso di crescita e l’identità che vogliamo costruirci. Queste sono occasioni importanti per crescere, ma anche per dimostrare chi vogliamo essere”.

Per chi non va direttamente al pala Tagliate, diretta sulla pagina facebook del club lucchese.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa