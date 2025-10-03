Velocità auto eccessiva in via Botinaccio a Montelupo: la denuncia di mancati interventi

Montelupo Fiorentino
Via Botinaccio a Montelupo Fiorentino teatro di eccessi di velocità, all'altezza del civico 65. Un problema che sarebbe stato segnalato più volte al Comune ma rispetto al quale l'amministrazione non avrebbe ancora preso provvedimenti adeguati.

Questo quanto segnala a Gonews.it una persona residente in zona, per la quale "la mancata messa in sicurezza di Via Botinaccio a Montelupo Fiorentino" prosegue "nonostante le ripetute richieste sia ai diretti responsabili sia anche al Sindaco". Secondo la segnalazione, la situazione potrebbe portare a "incidenti o danni a persone e cose" e si ritiene "inammissibile che la sicurezza dei cittadini venga ignorata, lasciando persistere una condizione di rischio evidente e noto." una "inadempienza" che secondo la segnalazione "rappresenta un disservizio inaccettabile e la poca considerazione verso i cittadini.". "Con questa lettera pubblica" conclude "spero che il Comune sia sollecitato ad intervenire il più celermente possibile."

