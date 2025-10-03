Viola il divieto di avvicinamento: arrestato e subito liberato

Un 49enne è stato arrestato a Pisa dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il tempestivo intervento dei militari è seguito alla segnalazione sul numero d’emergenza 112NUE.

"La sinergia tra la segnalazione pervenuta sul numero d’emergenza e la minuziosa conoscenza dei soggetti sottoposti a misure cautelari per episodi di violenza di genere, hanno permesso all’equipaggio del NORM CC Pisa di individuare rapidamente l’uomo sorpreso in compagnia della persona tutelata e trarlo in arresto per aver disertato il provvedimento che vieta di avvicinarsi ad essa" scrivono dall'Arma.

L’uomo, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato immediatamente liberato.