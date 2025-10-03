Volantini offensivi sui Carabinieri, 26enne denunciato all'Elba

Un ragazzo di 26 anni residente a Marciana Marina, sull'isola d'Elba, è stato denunciato per vilipendio delle forze armate. È accusato di aver attaccato diversi volantini adesivi con contenuti offensivi verso i carabinieri su vari cartelli stradali della cittadina.

I fatti risalgono alla fine di agosto, quando sono stati ritrovati e subito rimossi almeno quattro adesivi che riportavano la scritta "Attenti al cane" affiancata all'immagine stilizzata di un carabiniere. Secondo le indagini, il gesto sarebbe scaturito da un rancore personale del giovane verso l'Arma: nel mese di giugno, infatti, i carabinieri lo avevano multato per guida di un motociclo senza la patente richiesta, sanzione che aveva portato alla sospensione del suo documento di guida da parte della prefettura di Livorno.