Yacht di lusso in fiamme in un cantiere navale nella Darsena Pisana

Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio uno yacht di lusso in fase di allestimento presso un cantiere navale in Via Traversa, nella zona della Darsena Pisana a Pisa.

L'allarme è scattato alle 14:45, mobilitando squadre dei Vigili del Fuoco sia da Pisa che da Livorno. Per domare le fiamme, il personale ha impiegato due autopompe serbatoio, un'autobotte e un'autoscala.

Una volta estinto l'incendio, sono iniziate le operazioni di bonifica dell'imbarcazione e i rilievi tecnici necessari a stabilirne le cause. Presenti sul posto anche altre forze dell'ordine per la gestione della situazione.