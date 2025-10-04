ARCInema: il cinema gratuito arriva ad Agliana

Ad Agliana il grande schermo diventa accessibile a tutti grazie al progetto "Andiamo ARCInema", promosso dai Circoli ARCI locali in collaborazione con la Fondazione Caript. La rassegna cinematografica, ospitata presso il Circolo Arci Rinascita, offre la possibilità di assistere gratuitamente a proiezioni di film selezionati, pensati per coinvolgere e arricchire l’intera comunità.

L’iniziativa non è riservata esclusivamente ai tesserati ARCI, ma è aperta a chiunque desideri vivere l’emozione del cinema insieme agli altri. In programma ci sono sia pellicole di grande spessore, capaci di stimolare la riflessione, sia film più leggeri, adatti a famiglie e a chi cerca semplicemente un momento di svago.

Il successo di ARCInema è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Caript e all’instancabile lavoro dei volontari, giovani e meno giovani, che con dedizione curano ogni dettaglio organizzativo.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre alle ore 17, con la proiezione del film "NO OTHER LAND". Un’occasione da non perdere per condividere cultura, emozioni e senso di comunità.