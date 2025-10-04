Arrestato a Lucca 28enne marocchino: condannato per rapina

Nel pomeriggio di ieri, Lucca è stata teatro di un’importante operazione dei Carabinieri della locale Stazione. Gli uomini dell’Arma, agendo in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, hanno arrestato un cittadino marocchino di 28 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento si è svolto intorno alle 15:30, quando i militari, grazie a un’attività informativa rapida e approfondita, sono riusciti a individuare il soggetto in viale Regina Margherita. L’uomo è stato fermato subito dopo aver preso un pullman urbano. Dopo l’identificazione, è stato tratto in arresto, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a due anni e undici mesi, inflitta per il reato di rapina.

I fatti risalgono al pomeriggio del 12 ottobre 2022, quando il 28enne, insieme a un complice italiano di 19 anni, avrebbe minacciato con un coltello un adolescente originario della Garfagnana, sottraendogli un monopattino del valore di 500 euro. Le immediate indagini dei Carabinieri permisero di individuare rapidamente entrambi i responsabili, che furono poi condannati al termine del procedimento penale.

Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Lucca, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.