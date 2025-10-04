Arrestato a Prato un uomo per violenza sessuale aggravata su minore

Cronaca Prato
L’uomo, ospite della famiglia della vittima, ha ammesso gli abusi durante gli interrogatori

Un grave episodio di violenza sessuale su minore ha scosso la città di Prato. Un uomo di 48 anni, di nazionalità cinese, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 14 anni.

Secondo quanto riferito dalla procura, l’uomo era ospite nella casa della famiglia della giovane vittima e avrebbe costretto la ragazzina a subire atti sessuali almeno cinque volte dall’inizio di giugno scorso.
L’arresto è stato eseguito dai carabinieri dopo che la vicenda è emersa e sono state raccolte le prime prove. L’uomo, durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero e successivamente di fronte al giudice per le indagini preliminari, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. In particolare, al gip avrebbe dichiarato di aver commesso gli abusi mentre si trovava in stato di ubriachezza.

Il giudice ha convalidato il fermo dell’indagato e ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo gravi gli indizi di colpevolezza e la necessità di tutelare la vittima. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e verificare se ci siano stati altri episodi analoghi.

La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia e le autorità invitano chiunque sia a conoscenza di ulteriori dettagli a rivolgersi alle forze dell’ordine. Si ribadisce l’importanza di denunciare tempestivamente qualsiasi forma di abuso, affinché le vittime possano essere protette e sostenute nel percorso di giustizia.

