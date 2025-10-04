Bus studenti a Pontedera: modifiche ai servizi

Attualità
Da lunedì 6 ottobre 2025 i servizi bus subiranno alcune modifiche per rispondere meglio alle esigenze di mobilità degli studenti in provincia di Pisa.

Infatti, nei primi quindici giorni dall’avvio dell’anno scolastico, a causa dell’intenso traffico registrato sulla SS439 in ingresso a Pontedera, si sono registrati ritardi sulle linee 140 e 142 provenienti da Vicopisano e Buti, con conseguenti disagi per gli studenti diretti agli istituti scolastici di Pontedera.

Pertanto, a seguito delle segnalazioni e delle richieste avanzate dalla Provincia di Pisa e dai Comuni di Buti, Calcinaia e Vicopisano, at-autolinee toscane informa che, a partire da lunedì 06 ottobre 2025, entreranno in vigore le seguenti modifiche al servizio, con l’obiettivo di garantire una maggiore puntualità e un miglioramento complessivo del servizio.

Criticità ritardi area Pontedera

Anticipo corsa linea 140 delle ore 6:55 da Caprona alle ore 6:40
Anticipo corsa linea 140 da Vicopisano delle ore 7:14 alle ore 7:07
Anticipo corsa linea 142 da Pontedera per Buti delle ore 6:30 alle ore 6:20 (2 vetture)
Anticipo corsa linea 142 da Buti delle ore 7:03 alle ore 6:53 (2 vetture)

Problemi di capienza linea 1 urbano Pontedera

Anticipo corsa linea 220 da Pontedera delle ore 13:10 alle ore 13:05 per effettuare coincidenza alla fermata La Rotta cimitero alle ore 13:29, con linea 1 di Pontedera

Ritardi arrivo scuole Matteotti/Marchesi
Per risolvere le criticità riscontrate dagli studenti che raggiungono Pisa in treno e sono diretti al Complesso Marchesi, verranno introdotte le seguenti modifiche:

Modifica percorso corsa linea 10 delle ore 7:03 da Tirrenia (non transita da La Vettola)
Anticipo corsa linea 13 delle ore 7:45 da stazione Pisa alle ore 7:40
Autolinee Toscane ringrazia la Provincia e i Comuni per la collaborazione e invita l’utenza a consultare il sito aziendale e i canali informativi ufficiali per ulteriori aggiornamenti.

Fonte: Ufficio stampa At

