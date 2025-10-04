Camion in fiamme sull’A1 Direttissima: tratto temporaneamente chiuso nella notte

La scorsa notte un camion è stato avvolto dalle fiamme all’interno della galleria Largnano, al chilometro 31+600 dell’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, nel tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna.

A causa dell’incendio, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico a partire dalle ore 2, per consentire le operazioni di spegnimento e il successivo ripristino dei danni causati dal rogo.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Le squadre hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre proseguono i lavori per ripristinare la piena funzionalità della galleria e garantire la viabilità in sicurezza.

Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti diretti verso Bologna di percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica come itinerario alternativo. In alternativa, è possibile uscire a Barberino e rientrare in autostrada a Firenzuola.

Al momento non si segnalano feriti, ma si raccomanda la massima prudenza in zona e di seguire le indicazioni fornite dal personale presente sul posto e dai pannelli a messaggio variabile.