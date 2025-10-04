Caso Keu: il Movimento5Stelle fa il punto sulla 429: serve bonifica dell'area

Per la strada 429, il Movimento 5Stelle, punta sulla bonifica completa del lotto 5. È quanto emerso questa mattina dalla conferenza stampa in Palazzo Pretorio a Empoli che ha vito presenti, oltre a Jacopo Maccari consigliere comunale M5S di Empoli, Matteo Ferrante candidato M5S al consigliere regionale, la consigliera regionale pentastellata Irene Galletti, e Mauro Valiani (già direttore del dipartimento di prevenzione ASL Empoli), anche l’onorevole Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente e attuale vicepresidente della Camera.

Oggi la situazione del “cerottone” ha visto la messa in sicurezza dell’area, così come accaduto a Pontedera. Ma non la bonifica che resta invece l’obiettivo post elezioni regionali per il Movimento 5 Stelle.

“Il disastro Keu sulla 429 ha colpito territori già segnati da esperienze dolorose – ha spiegato Matteo Ferrante, candidato nella circoscrizione 3 alle prossime elezioni regionali - il nostro gruppo si è mobilitato sin dall’inizio per affrontare una vicenda tanto complessa quanto drammatica. Parliamo di materiale contaminato: abbiamo sempre preteso chiarezza e risposte concrete. In particolare, la zona del cosiddetto ‘cerottone’ resta fortemente critica e necessita di urgenti interventi di bonifica”.

Ambiente, economia e occupazione

Le problematiche legate al Keu sono ormai parte integrante del “Patto per la Toscana”, documento che pone tra i suoi obiettivi la tutela ambientale, il rafforzamento di Arpat e la bonifica delle aree contaminate. “Non ci accontentiamo di un elenco di promesse" spiegano i pentastellati che vogliono vedere le idee e proposte tradotte in azioni per una Toscana più equa e trasparente.

Quella dell'inquinamento da keu è una problematica che attanaglia oggi 13 siti accertati, ma il numero potrebbe essere ben più elevato, tanto che la vicenda viene spesso definita la “Terra dei Fuochi” in salsa Toscana. Uno di quelli più colpiti resta senza ombra di dubbio il celebre lotto 5 empolese della strada 429 dove "circa 8.000 tonnellate di Keu sono state interrate su 200 metri di strada - afferma il consigliere comunale Jacopo Maccari - le istituzioni, compresa Arpat, sono intervenute tempestivamente applicando teli di sicurezza e installando sistemi per il monitoraggio delle acque. Le analisi finora effettuate non hanno evidenziato valori fuori norma, merito anche dello strato di argilla impermeabile che protegge la falda. Tuttavia, la situazione resta precaria: eventuali cedimenti del terreno potrebbero causare sversamenti e contaminare le acque. "

Il caso Keu si conferma impattante sotto più punti di vista, compreso quello economico e occupazionale. Per la riqualificazione sono stati destinati inizialmente 15 milioni di euro, cifra rapidamente salita a 20 milioni, con un impatto diretto sui cittadini toscani. Inoltre, il settore della pelle e della moda, già in difficoltà, risulta ulteriormente penalizzato, aggravando la crisi occupazionale e danneggiando l’immagine del Made in Tuscany.

Il commento della consigliera regionale Galletti

Per i pentastellati urge una risposta che dovrebbe concretizzarsi nell'accelerare le operazioni di bonifica e rafforzare il monitoraggio, affinché simili episodi non si ripetano più e si possa finalmente riconquistare la fiducia dei cittadini. La bonifica dell'area interessata, infatti, resta la priorità per il Movimento5 Stello. Questo è quanto affermato anche dalla consigliera regionale Irene Galletti. "La 429 dovrebbe essere bonificata. Prima di poterlo fare c'è da fare la quantificazione dei costi della bonifica e analizzare tutti gli aspetti tecnici, che sono gli argomenti che abbiamo analizzato in questi due giorni con Sergio Costa - spiega Galletti - per il trovare i fondi bisogna applicare la regola del “chi inquina, paga”: ci sono una serie di rivalse che è necessario che faccia la Regione Toscana. La cosa primaria è la messa in sicurezza, quella che attualmente è prevista secondo noi non è sufficiente, o meglio, è inadeguata: bisogna cercare un'altra soluzione che sia definitiva perché non si può pensare poi di avere tra uno, due, dieci anni una situazione in cui la messa in sicurezza non è più idonea, la copertura non è più soddisfacente e quindi la matrice rientra in contatto con aria e acqua che è quella che fa rilasciare il cromo esavalente".

