Chiusure Notturne e Lavori sulle Autostrade Toscane: Tutti i Dettagli su A11 e A1

Importanti lavori di manutenzione e pavimentazione interesseranno nei prossimi giorni alcuni tratti delle principali autostrade della Toscana, con conseguenti chiusure notturne e modifiche alla viabilità. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà per chi si mette in viaggio tra il 7 e il 10 ottobre.

A11 Firenze-Pisa Nord: chiuso il tratto Pistoia-Montecatini Terme

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione, il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme – in direzione Pisa – sarà completamente chiuso dalle ore 22:00 di martedì 7 ottobre alle ore 6:00 di mercoledì 8 ottobre. Non sarà quindi possibile percorrere quel tratto in quelle ore.

Inoltre, l’area di servizio “Serravalle nord”, situata all’interno del tratto interessato, non sarà accessibile nella stessa notte, ma con un orario leggermente anticipato: chiusura dalle 21:00 alle 5:00.

Per chi si trova a viaggiare in questa fascia oraria, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, si consiglia di proseguire lungo la SR435 in direzione Montecatini e rientrare in autostrada alla stazione di Montecatini Terme.

A1 Milano-Napoli: chiusure a Chiusi Chianciano Terme per ispezioni in galleria

Sulla A1 Milano-Napoli sono previste attività di ispezione e manutenzione nella galleria “Querce al Pino”, che comporteranno chiusure temporanee della stazione di Chiusi Chianciano Terme secondo il seguente calendario:

• Dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre: chiusura in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fabro per chi deve entrare in direzione Roma, e la stazione di Valdichiana per chi esce provenendo da Firenze.

• Dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre: chiusura in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In questo caso, si raccomanda di utilizzare la stazione di Valdichiana per l’ingresso verso Firenze e quella di Fabro per l’uscita da Roma.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti di programmare gli spostamenti tenendo conto delle chiusure e di seguire la segnaletica e le indicazioni fornite dal personale di Autostrade per l’Italia. In caso di dubbi o per restare aggiornati in tempo reale, si consiglia di consultare il sito ufficiale delle autostrade o i canali di informazione sul traffico.

“Meglio prevenire che curare”, come ricorda un vecchio detto: qualche minuto in più sulla strada può evitare disagi e code inattese. Guidate con prudenza e attenzione!