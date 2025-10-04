Controlli dei Carabinieri a Livorno: potenziata la sicurezza stradale con test tossicologici immediati

Nella serata di sabato 4 ottobre, i carabinieri di Livorno ha intensificato i controlli sulla circolazione stradale, inserendosi nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, che mira a prevenire e accertare le violazioni in materia di sicurezza su strada. L’operazione ha avuto luogo presso la rotonda di via Firenze, uno snodo fondamentale per il traffico cittadino, dove sono state impiegate cinque pattuglie supportate da un laboratorio mobile specializzato per l’analisi tossicologica immediata.

Durante il servizio, sono stati fermati più di 40 veicoli e identificate 56 persone. Grazie all’utilizzo dei test salivari rapidi, cinque conducenti sono risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti: tre per cannabinoidi, uno per cocaina e uno per una combinazione di cocaina, cannabinoidi e oppiacei. Nei confronti dei soggetti coinvolti sono scattati provvedimenti quali il ritiro della patente, la denuncia in stato di libertà e, per due di loro, anche il sequestro del veicolo.

L’impiego del laboratorio mobile ha permesso di verificare in tempo reale l’assunzione di droghe, rendendo più efficace l’azione preventiva delle forze dell’ordine e riducendo sensibilmente i tempi di intervento. I carabinieri di Livorno ha già annunciato che i controlli mirati proseguiranno, soprattutto nei punti più delicati della rete stradale cittadina, con l’obiettivo di proteggere tutti gli utenti della strada e contrastare le condotte pericolose.

Si ricorda che, nel rispetto dei diritti degli indagati, le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a sentenza definitiva, essendo la vicenda ancora nella fase delle indagini preliminari.