Cuoio, Meini (Lega): "Massima attenzione per il comparto conciario"

Politica e Opinioni Santa Croce sull'Arno
"Siamo, da sempre, sostenitori delle nostre aziende del settore conciario che devono poter contare sul massimo supporto delle istituzioni regionali e nazionali-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega e capolista a Pisa e provincia alle prossime elezioni."

"Imprese che, proprio per la tipicità e qualità dei prodotti meritano un concreto aiuto, a fronte di problematiche che si sono via via materializzate nel tempo-prosegue il Consigliere."

"La crisi economica post-pandemia non è ancora stata completamente ammortizzata e determinati settori, come quello del cuoio, sono stati sicuramente fra i più penalizzati-precisa l'esponente leghista."

"La burocrazia nel senso più ampio del termine, è un male assoluto e deve essere ben chiaro che tale "flagello" debba, dunque, venire contrastato al meglio per scongiurare ulteriori criticità anche alle aziende conciarie-sottolinea Meini."

"Da parte della Lega e della stessa sottoscritta, come ribadito anche in due incontri pubblici tenutisi oggi a Santa Croce sull'Arno e Ponte a Egola, alla presenza delle eurodeputate Susanna Ceccardi ed Anna Maria Cisint che ringrazio per la loro disponibilità, abbiamo un canale aperto con le imprese di questo settore e quindi ribadiamo la nostra disponibilità ad ascoltare ogni loro appello per far sì che il distretto possa crescere e non certo essere depotenziato da vari fattori esterni, magari internazionali-conclude Elena Meini."

