Dal centro cottura 170 mila pasti l'anno per le scuole di Pietrasanta

Oltre 1800 pasti completi al giorno (contro i 1100 di due anni fa) per un totale di circa 170 mila l'anno serviti a scuole (16) e nidi (5) di Pietrasanta, preparati con 1700 litri di olio extra vergine di oliva, 9 tonnellate di pasta e altre 85 di materie prime varie: sono alcuni dei numeri che “raccontano” l'attività del centro cottura di Strettoia, gestito dalla Pietrasanta Sviluppo e dove il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, nei giorni scorsi, ha effettuato un sopralluogo per verificare personalmente l'intera catena di lavoro giornaliera, dalla conservazione delle provviste alla “partenza” dei piatti a bordo dei furgoni, fino alla pulizia di ambienti e utensili.

Ad accompagnarlo il presidente della partecipata comunale, Pietro Bertagna e il responsabile di produzione Paolo Bibolotti: dall'anticamera organizzativa, dove viene “compilato” il piano giornaliero raccogliendo e verificando le varie indicazioni dalle mense scolastiche, agli spazi per lo stoccaggio differenziato di prodotti confezionati (come pasta e acqua), carni, frutta e verdura; poi le sezioni riservate alla preparazione con forni, piani cottura, affettatrici e cuocitori fino all'ultima sala di “smistamento” dei pasti sui furgoni diretti a Pietrasanta, Massarosa e, da ottobre, anche in Liguria, dove 2 Comuni (uno già attivo, l'altro lo sarà dalla metà mese) si sono rivolti al centro di Strettoia per il servizio mensa delle proprie scuole: “A questo lavoro – sottolinea Bertagna – va poi aggiunto quello svolto per i centri estivi, nei mesi di luglio e agosto, con circa 300 preparazioni giornaliere e i 90 pasti completi a settimana che, da ottobre a giugno, offriamo alle associazioni Azzurra, Il Grano e San Vincenzo, per fare la nostra parte nel sostegno alle persone più in difficoltà: iniziativa, quest'ultima, di cui siamo profondamente orgogliosi e che abbiamo avviato nel febbraio 2022, consegnando da allora più di 10 mila pasti”.

“Un centro di qualità ed efficienza – ha commentato il sindaco Giovannetti – che ha intrapreso la strada, virtuosa, dell'autonomia, cercando nuove opportunità di servizio anche al di fuori del territorio comunale per incrementare i propri introiti, 'pesare' sempre meno sulla comunità cittadina e attrezzare le proprie aree di lavoro con strumenti sempre più moderni. Mi congratulo con il presidente Bertagna e il responsabile Bibolotti, punto di riferimento operativo della struttura e ringrazio le 13 persone che, grazie al loro lavoro, garantiscono buon cibo ai nostri bambini nel rispetto dei più alti standard di sicurezza alimentare”.

Un lavoro che inizia alle 4 e non termina mai prima delle 15,30, da lunedì a venerdì, per soddisfare le richieste delle mense scolastiche servite dal centro di Strettoia, raggiunte con una “flotta” di 9 mezzi (inclusi quelli per la tratta ligure) attrezzati per rendere più agevoli possibili anche le operazioni di carico e scarico.

Fonte: Ufficio Stampa & Comunicazione

Notizie correlate