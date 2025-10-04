Debutto dell’Use Rosa Scotti: pronte all’esame della prima di campionato a Milano

L’emozione, la curiosità, il piacere della prima di campionato. Per l’Use Rosa Scotti il battesimo sarà domenica alle 18 a Milano, sponda Basket stars. Sulla carta è una formazione neo promossa, in realtà una squadra che ha allestito un roster completamente nuovo e di tutto rispetto.

“La prima di campionato – attacca coach Alessio Cioni – è sempre un’incognita. Conterà tanto l’approccio alla partita, l’emozione, il farsi trovare pronte. Tutte cose che fanno parte del processo di maturazione della squadra mentre, dal punto di vista tecnico, siamo pronte ad affrontare il campionato. Andiamo a giocare contro una compagine più esperta di noi. Ha cambiato otto giocatrici facendo un mercato importante con un budget all’altezza. Fra l’altro, vedendo l’età media, loro hanno la più alta, segno che è un gruppo esperto nel quale ci sono anche due nostre ex dei tempi nei quali eravamo in A1, ovvero Valentina Baldelli e Sara Bocchetti che so quanto sono brave. Quindi si tratta di una partita da affrontare con la massima attenzione”.

“Noi – conclude - ci siamo preparate bene, sappiamo quali sono i nostri punti di forza e quindi andiamo lì con la faccia giusta per presentarci al campionato nel migliore dei modi facendo valere le armi della nostra gioventù”.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della società lombarda.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa