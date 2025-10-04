Il sogno dopo la malattia, Edoardo Zanini apre il centro fitness 'Hero's Gym'

Economia e Lavoro Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo le difficoltà, la rinascita e il compimento di un progetto. Edoardo Zanini è un ragazzo di 34 anni che quando era da poco maggiorenne è stato raggiunto da una notizia non positiva: ha scoperto di avere il diabete mellito di tipo 1, divenuto "un ineluttabile compagno di viaggio". Nonostante la patologia, Zanini è riuscito a vincere le difficoltà e coronare il suo sogno di aprire una palestra: da oggi a Castelfiorentino è attivo il centro fitness 'Hero's Gym', dove il 34enne lavora come personal trainer riconosciuto e accrditato.

"Una patologia subdola, fatta di continui sbalzi glicemici e reazioni correlate, continue correzioni insuliniche e continua monitorizzazione della glicemia per tentare di anticipare e correggere tali sbalzi. Una patologia per la quale, spesso, si tende a sentirsi sopraffatti e per la quale, anche una semplice uscita con gli amici a cena, può rivelarsi angosciosa e preoccupante" è il racconto che Zanini dà della sua vita a contatto col diabete.

Non è stato per niente facile ma Edoardo Zanini ha trovato una via di fuga nello sport, che lo ha aiutato a farsi più forte. Ha iniziato a studiare i principi cardine del benessere del movimento e poi, giocoforza, della sana e corretta nutrizione. Fino a arrivare a 'Hero's Gym': nel centro saranno presenti macchinari e attrezzature all’avanguardia, adatte sia al potenziamento muscolare che alla riabilitazione, ma soprattutto ci sarà la supervisione e la professionalità di un personal trainer che ha fatto dello sport e dell’attività fisica in generale, la propria ragione di vita.

Notizie correlate

Firenze
Economia e Lavoro
7 Settembre 2025

Gli stranieri preferiscono la Toscana: dagli USA comprano immobili di pregio

La Toscana non smette di affascinare chi cerca una dimora di prestigio in Italia. Nei primi otto mesi del 2025 si conferma la regione più richiesta sul portale immobiliare internazionale [...]

Montespertoli
Economia e Lavoro
6 Agosto 2025

Empolese Valdelsa: stanziati fondi per affitti, sicurezza e sociale

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha approvato nella seduta del 29 luglio un'importante manovra finanziaria con l’obiettivo di sostenere gli interventi nel campo sociale, nella sicurezza e nei [...]

Firenze
Economia e Lavoro
14 Luglio 2025

Dazi Usa, Firenze e dintorni tremano: rischi per farmaceutica, turismo e alimentare

I dazi degli Usa al 30% dal 1 agosto spaventano eccome l'economia italiana, in questo caso toscana e, per la precisione, fiorentina. L'economia della provincia di Firenze è basata molto [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina