Il sogno dopo la malattia, Edoardo Zanini apre il centro fitness 'Hero's Gym'

Dopo le difficoltà, la rinascita e il compimento di un progetto. Edoardo Zanini è un ragazzo di 34 anni che quando era da poco maggiorenne è stato raggiunto da una notizia non positiva: ha scoperto di avere il diabete mellito di tipo 1, divenuto "un ineluttabile compagno di viaggio". Nonostante la patologia, Zanini è riuscito a vincere le difficoltà e coronare il suo sogno di aprire una palestra: da oggi a Castelfiorentino è attivo il centro fitness 'Hero's Gym', dove il 34enne lavora come personal trainer riconosciuto e accrditato.

"Una patologia subdola, fatta di continui sbalzi glicemici e reazioni correlate, continue correzioni insuliniche e continua monitorizzazione della glicemia per tentare di anticipare e correggere tali sbalzi. Una patologia per la quale, spesso, si tende a sentirsi sopraffatti e per la quale, anche una semplice uscita con gli amici a cena, può rivelarsi angosciosa e preoccupante" è il racconto che Zanini dà della sua vita a contatto col diabete.

Non è stato per niente facile ma Edoardo Zanini ha trovato una via di fuga nello sport, che lo ha aiutato a farsi più forte. Ha iniziato a studiare i principi cardine del benessere del movimento e poi, giocoforza, della sana e corretta nutrizione. Fino a arrivare a 'Hero's Gym': nel centro saranno presenti macchinari e attrezzature all’avanguardia, adatte sia al potenziamento muscolare che alla riabilitazione, ma soprattutto ci sarà la supervisione e la professionalità di un personal trainer che ha fatto dello sport e dell’attività fisica in generale, la propria ragione di vita.

