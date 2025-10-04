Evento PD nel Centro Visite, Amici del Padule: "Utilizzo inappropriato"

Segnaliamo in questa breve nota un utilizzo a nostro avviso inappropriato del Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, edificio pubblico dedicato alla riserva naturale, per una iniziativa di propaganda elettorale che vi si è svolta giovedì 2 ottobre alle 21 avente come oggetto il piano faunistico venatorio.

L’evento ha visto la partecipazione del candidato PD al Consiglio Regionale Riccardo Trallori, del Consigliere Regionale uscente Marco Niccolai, di vari esponenti di Federcaccia e del mondo venatorio e della Sindaca di Larciano Lisa Amidei. Troviamo assolutamente scorretto che l’amministrazione comunale, che è in questo momento delegata dalla Regione Toscana alla custodia dell’edificio, abbia concesso agli organizzatori di svolgere questo evento. Vi sono luoghi deputati ad incontri di questo tipo, come ad esempio i circoli, dal più piccolo al più grande, da sempre luoghi di incontro e di discussione politica.

Richiamiamo anche il fatto che da un anno l’edificio in questione batte letteralmente bandiera Federcaccia, associazione che, non solo non è coinvolta nella gestione della riserva naturale, ma è perfino palesemente ostile all’area protetta. Non conosciamo il candidato Trallori, che ha tutto il diritto di sposare le cause che vuole, ma ci permettiamo di esprimere una considerazione sul consigliere regionale Marco Niccolai, che ne sostiene la candidatura.

Negli oltre vent’anni in cui il Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio è stato operativo garantendo una reale attività di divulgazione, didattica ed accoglienza legata all’area protetta, non è mai venuto una volta in visita, neppure nella fase cruciale nella quale si preparava lo smantellamento del Centro (e di fatto della riserva) e nella quale sarebbe stato d’obbligo da parte di qualsiasi amministratore (a maggior ragione se eletto in questo territorio) venire a vedere e toccare con mano l’attività che veniva svolta. Il fatto che adesso si sia recato nei locali del Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio per una iniziativa di propaganda elettorale, oltrechè gravemente scorretto sotto il profilo istituzionale, ci sembra davvero sconcertante.

Cogliamo l’occasione per segnalare il fatto che, ormai da tempo, nel denominare l’edificio, anche da parte del Comune di Larciano non si faccia più riferimento alla riserva naturale (nonostante questa sia citata a grandi lettere sulla facciata della struttura). E’ anche questo un modo per manifestare esplicitamente una totale estraneità rispetto all’area protetta alla quale l’edificio (come risulta in tutti i documenti ufficiali) è invece strettamente legato.

Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità

Notizie correlate