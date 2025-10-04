Frana via Catena, Bruni (FdI): "Rischia di diventare 'storica'"

Politica e Opinioni San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
foto gonews.it

Nel consiglio comunale di San Miniato del 30 settembre è stata discussa l’interpellanza presentata a marzo dalla capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesca Bruni.

Il consigliere mette in evidenza che a seguito della frana del novembre 2023 è stato installato un semaforo per regolare il passaggio di automezzi e con i soliti lunghi tempi la Giunta comunale ad aprile 2024 ha finanziato la progettazione e ad aprile 2025 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per un importo totale di 700.000 €.

Ma per l’esecuzione delle opere il Comune ha richiesto un contributo totale alla regione e quindi la situazione è ferma.

La via Catena è una strada nevralgica per il traffico con la zona sud-ovest di San Miniato e soprattutto è interessata dal transito di molti autobus che trasportano gli studenti all’Istituto Cattaneo con viaggi di andata e ritorno per ingresso e uscita e per trasporto alle palestre di tutte le classi dove gravitano circa 850 alunni.

Il semaforo crea ovviamente disagi e code agli utenti e al momento non sappiamo quando inizieranno i lavori sulla frana per ripristinare la viabilità ordinaria.

Il consigliere Bruni ha detto che l’avanzo di amministrazione del 2024 di oltre 3 milioni di euro poteva essere usato per finanziare interamente la spesa di 700.000 euro e porre fine ai disagi, ma l’avanzo è finito in mille rivoli di pochi spiccioli distribuiti a vari interventi. Così come poteva essere previsto il ricorso ad un mutuo.

Anche per il parcheggio e frana del Cencione il Comune di San Miniato ha richiesto un contributo di oltre tre milioni.

E anche la frana di via Catena rischia di diventare una frana “storica” come già successo per quella di via Poggio a Pino ormai dimenticata dal Comune.

Francesca Bruni FDI San Miniato

Notizie correlate

San Miniato
Politica e Opinioni
3 Ottobre 2025

Toti e Nardini incontrano i vertici del distretto conciario: "Vicini al settore e al territorio"

Un confronto diretto e senza mediazioni. Ieri pomeriggio, presso la sede di Assoconciatori, i candidati al Consiglio Regionale per la provincia di Pisa, Gabriele Toti e Alessandra Nardini, hanno incontrato [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
2 Ottobre 2025

La Lega San Miniato: "Errore del Comune sull’IMU, contribuenti penalizzati"

La Lega San Miniato attacca l’Amministrazione Comunale sulla sentenza della Corte d’Appello che lo scorso giugno avrebbe dato ragione ad alcuni contribuenti in un contenzioso sull’IMU. Secondo il Carroccio, il [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
2 Ottobre 2025

Deforestazione, FI San Miniato: "Notizie di buon auspicio"

L'ultima edizione di Lineapelle si è conclusa sotto un segno di buon auspicio. È arrivata infatti la notizia che la commissione Europea sta preparando il rinvio dell’EUDR Regolamento Europeo sulla [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina