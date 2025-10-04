Fuga di gas a Vinci: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Nella prima mattina di oggi, intorno alle ore 08:00, una fuga di gas metano ha destato allarme nel comune di Vinci, in Via Provinciale di Mercatale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, supportati da due autobotti e dal nucleo NBCR della sede centrale, specializzato nella gestione di rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

I soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno individuato una perdita di gas metano proveniente da una tubazione di adduzione di un’abitazione privata. Per contenere il pericolo e garantire l’incolumità pubblica, i vigili del fuoco hanno provveduto a tappare temporaneamente la fuoriuscita, in attesa dell’arrivo dei tecnici della manutenzione della rete, incaricati di effettuare la riparazione definitiva.

Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura della circolazione stradale lungo il tratto interessato, causando inevitabili disagi alla viabilità locale, ma ricevendo il plauso dei cittadini per la prontezza e l’efficacia dell’intervento. L’area resterà sotto controllo fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

