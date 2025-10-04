Fuga di gas a Vinci: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Cronaca Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Chiusura della strada provinciale per garantire la sicurezza dei residenti

Nella prima mattina di oggi, intorno alle ore 08:00, una fuga di gas metano ha destato allarme nel comune di Vinci, in Via Provinciale di Mercatale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, supportati da due autobotti e dal nucleo NBCR della sede centrale, specializzato nella gestione di rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

I soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno individuato una perdita di gas metano proveniente da una tubazione di adduzione di un’abitazione privata. Per contenere il pericolo e garantire l’incolumità pubblica, i vigili del fuoco hanno provveduto a tappare temporaneamente la fuoriuscita, in attesa dell’arrivo dei tecnici della manutenzione della rete, incaricati di effettuare la riparazione definitiva.

Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura della circolazione stradale lungo il tratto interessato, causando inevitabili disagi alla viabilità locale, ma ricevendo il plauso dei cittadini per la prontezza e l’efficacia dell’intervento. L’area resterà sotto controllo fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
17 Settembre 2025

Servizi straordinari di controllo nell'Empolese Valdelsa: oltre 130 persone identificate, ritirata una patente

Servizi straordinari di controllo nel territorio dell'Empolese Valdelsa: negli ultimi 4 giorni sono stati quasi 60 i militari, 24 pattuglie dei carabinieri di Empoli e delle squadre di intervento operativo [...]

Empoli
Cronaca
7 Settembre 2025

Ordigno bellico Empoli, evacuate oltre 5mila persone: terminata la zona rossa

Una parte di Empoli e una di Vinci si svuotano. Più di cinquemila persone sono state evacuate per la rimozione dell’ordigno bellico trovato nel cantiere del teatro. Sono poi tornate [...]

Empoli
Cronaca
31 Agosto 2025

Lieve scossa di terremoto in mattinata nell'Empolese Valdelsa

Una scossa di terremoto si è avvertita nella mattinata di domenica 31 agosto nell'Empolese Valdelsa. Si è trattato di una scossa lieve, avvenuta verso le 8, ma che si è [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina