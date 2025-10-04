Grande Biliardo in Toscana: Andrea Ragonesi sfida Sandro Giachetti a San Miniato

Il mondo del biliardo si prepara a vivere un appuntamento imperdibile in Toscana. Lunedì 6 ottobre, la prestigiosa sala storica del Circolo Arci a La Catena, frazione di San Miniato, ospiterà un evento di altissimo livello che vedrà protagonisti due fuoriclasse: Andrea Ragonesi e Sandro Giachetti.

Andrea Ragonesi, attuale campione del mondo di biliardo internazionale nella categoria 5 birilli, è ormai una figura di spicco nel panorama sportivo. Giovane talento torinese, Ragonesi si è distinto negli ultimi anni grazie a una serie di successi che l’hanno portato dalla vittoria del titolo italiano a squadre fino alla conquista di numerosi trofei. Il trionfo mondiale ottenuto a Torino nel 2024 ha consacrato il suo nome tra i grandi di questa disciplina.

Ad attenderlo a San Miniato sarà Sandro Giachetti, vice campione del mondo e orgoglio toscano proveniente da Firenze. La sfida tra Ragonesi e Giachetti promette spettacolo, tecnica e un’atmosfera carica di emozioni, nella cornice suggestiva di una sala che è storia e punto di riferimento per gli appassionati locali.

L’appuntamento è fissato per lunedì 6 ottobre e si preannuncia come una vera festa per tutti gli amanti del biliardo: un’occasione unica per vedere all’opera due dei più grandi interpreti italiani e internazionali di questo sport.