Groove Salad in concerto davanti alla stazione di San Miniato

Cultura San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Domenica 5 ottobre alle ore 17:00 in  Piazza della Stazione a San Miniato Il gruppo musicale the GROOVE SALAD si esibirà nel concerto Un'insalata Funky a gogo, nell’ambito del progetto PIAZZE PARTECIPATE. Sarà un pomeriggio, a ingresso gratuito, dedicato al Funky-jazz con musica dagli anni '70 ai giorni nostri.

Con improvvisazioni ed energia i The Groove Salad offriranno una prelibata pietanza che farà vibrare e scatenare il pubblico. Gli ingredienti sono Luigi “lettuce” Capuano – batteria Cristiano “olive oil” Minelli – basso Federico “vinegar” Morellato – chitarra Stefano “tomatoes” Dettori – tastiere e sinth Roberto “tuna” Fiorini – sax.

L’evento è un’azione de "L'arte dialoga con la piazza" nell'ambito di “Piazze Partecipate” del Comune di San Miniato, nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, Priorità 3 "Inclusione Sociale", finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto prevede attività culturali e azioni di inclusione e presidio sociale nelle aree periferiche del territorio di San Miniato, che vedano la partecipazione attiva delle comunità di riferimento, con particolare riferimento alle nuove generazioni e alla popolazione anziana, attuando al contempo campagne di sensibilizzazione volte a promuovere la sicurezza e la legalità.

“Piazze Partecipate” è un percorso pensato con l’obiettivo di usare le arti performative come strumento per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzare il senso di comunità, mettendo in atto processi in grado di favorire l'inclusione sociale, sostenere il presidio del territorio e migliorare la sicurezza.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

San Miniato
Cultura
4 Ottobre 2025

Grande Biliardo in Toscana: Andrea Ragonesi sfida Sandro Giachetti a San Miniato

Il mondo del biliardo si prepara a vivere un appuntamento imperdibile in Toscana. Lunedì 6 ottobre, la prestigiosa sala storica del Circolo Arci a La Catena, frazione di San Miniato, [...]

San Miniato
Cultura
29 Settembre 2025

'Arte per tutti Arte di tutti' all'Orcio d'Oro

Sabato 4 ottobre alle 21 e 30 all'Orcio d’oro in via Augusto Conti 48 a San Miniato si terrà “Arte per tutti Arte di tutti” conversazione con il prof. Piero [...]

San Miniato
Cultura
27 Settembre 2025

Tartufo bianco a Corazzano: arriva la 39ª Fiera Mercato dal 3 al 5 ottobre

Profumi intensi, sapori autentici e un borgo che si veste a festa: a Corazzano è tutto pronto per la 39ª Fiera Mercato del Tartufo Bianco, in programma dal 3 al [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina