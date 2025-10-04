In fiamme la casa del popolo e sede PD a Montepulciano

Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre un incendio ha danneggiato la Casa del Popolo di Abbadia, sede del Partito Democratico locale. La frazione di Montepulciano è stata teatro del rogo, estinto poche ore dopo dai vigili del fuoco. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto avvenuto.

Dario Nardella, europarlamentare PD, era sul posto: "L'incendio colpito la casa del popolo e la sede del Partito democratico. È andato tutto distrutto, per fortuna senza danni alle persone. Auguriamoci che non sia un incendio doloso anche se tutto fa pensare che lo sia".

"È con dolore che apprendo dell’incendio che ha devastato la Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano e la sede del PD. Un luogo simbolo di storia, impegno civico e comunità. La mia piena solidarietà va a tutti i militanti, agli iscritti, alle associazioni, alle persone che consideravano quel luogo casa propria" ha scritto Eugenio Giani.

Così il sindaco poliziano Michele Angiolini: "La Casa del Popolo non è solo un edificio, ma un simbolo della partecipazione democratica e dell’impegno civile che hanno caratterizzato la vita di Abbadia e di tutto il territorio di Montepulciano. È un luogo costruito e vissuto dai militanti della sinistra, che nel tempo ha ospitato i partiti e le attività politiche del movimento progressista. Per molti, me compreso, rappresenta anche un luogo di memoria personale: ho iniziato a frequentarlo da ragazzo, quando avevo 13 o 14 anni, grazie ai miei fratelli maggiori impegnati in politica. Attualmente ospitava anche la sede dell’Auser di Abbadia che proprio il 20 settembre aveva festeggiato 20 anni di attività. Una parte della nostra memoria collettiva se ne è andata con le fiamme, ma resta vivo lo spirito di solidarietà e di comunità che quel luogo ha sempre incarnato".