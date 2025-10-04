Indagine dei Carabinieri Forestali: tre persone denunciate per gestione illecita di rifiuti a Campo nell’Elba

Nell’ambito di una vasta campagna di controlli ambientali, i carabinieri del Nucleo Parco di Marciana Marina hanno portato a termine un’importante operazione che ha condotto all’individuazione e alla denuncia di tre persone, sospettate di violazioni in materia di gestione dei rifiuti.

Le indagini si sono concentrate su un terreno situato nel comune di Campo nell’Elba, di proprietà di una delle persone coinvolte. Qui, i militari hanno riscontrato la presenza di rifiuti derivanti da demolizioni di manufatti, la cui gestione, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuta senza le necessarie autorizzazioni e in violazione della normativa ambientale vigente.

A essere segnalati all’autorità giudiziaria sono stati la proprietaria del terreno, una donna di 70 anni, l’amministratore unico della ditta esecutrice dei lavori, un uomo di 30 anni – entrambi di origini dell’Est Europa – e il direttore dei lavori, un 55enne residente sull’Isola d’Elba. Tutti sono attualmente indagati per presunte responsabilità relative alla gestione illecita dei rifiuti.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio condotta dai carabinieri forestali, anche in collaborazione con il Comando Provinciale di Livorno, per contrastare e prevenire i reati ambientali su tutto il territorio isolano. Le forze dell’ordine sottolineano che i controlli proseguiranno con costanza, a tutela del delicato ecosistema locale.

In osservanza dei diritti delle persone coinvolte e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, si ricorda che gli indagati devono ritenersi tali fino a un’eventuale condanna definitiva con sentenza irrevocabile, trattandosi di una fase preliminare delle indagini.