Interrogazione in Consiglio Comunale sulla presenza di Bernard Dika alla Notte Bianca

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Monsummano, il consigliere di Fratelli d'Italia Matteo Magrini ha presentato un'interrogazione riguardo la presenza di Bernard Dika sul palco della Notte Bianca. La questione sollevata da Magrini verteva sulla legittimità e sull'opportunità della partecipazione di Dika, allora rappresentante della Regione Toscana e non ancora candidato ufficiale nelle liste del Partito Democratico, a un evento principalmente di carattere ludico e pubblico.

L'amministrazione comunale, rispondendo all'interrogazione, ha precisato che Bernard Dika era presente alla Notte Bianca esclusivamente in qualità di rappresentante istituzionale della Regione Toscana, sottolineando che al momento dell'evento non risultava ancora ufficialmente candidato nelle liste del PD. Tuttavia, Magrini ha evidenziato come alcuni sindaci della Valdinievole, tra cui il primo cittadino del comune in questione, avessero già manifestato pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura di Dika alcune settimane prima della formalizzazione delle liste elettorali.

Il consigliere Magrini ha inoltre espresso perplessità sulle modalità e le risorse impiegate nella campagna elettorale di Dika, sottolineando come l'impegno economico apparisse notevole rispetto alla media dei cittadini e facendo riferimento al precedente incarico di Dika come portavoce del Presidente della Regione Toscana, ruolo per il quale avrebbe percepito 90.000 euro annui.

Nonostante le riserve espresse, Magrini ha dichiarato di prendere atto della risposta fornita dall'amministrazione, auspicando che manifestazioni come la Notte Bianca rimangano appuntamenti esclusivamente dedicati all'intrattenimento e non vengano strumentalizzati per fini politici.