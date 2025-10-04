La Bistecca alla Fiorentina: un accordo per promuovere il turismo enogastronomico in tutta la Toscana

Un nuovo importante accordo mira a rafforzare il ruolo della Bistecca alla Fiorentina come simbolo di attrattività turistica per l’intera regione. L’intesa verrà siglata tra l’Accademia della Fiorentina — associazione impegnata nella diffusione degli aspetti enogastronomici, culturali e storici del celebre piatto — e Vetrina Toscana, progetto promosso dalla Regione in collaborazione con Unioncamere per lo sviluppo del turismo enogastronomico.

L’annuncio dell’accordo è arrivato dall’assessore regionale all’economia e al commercio durante un evento organizzato dall’Accademia presso la suggestiva tenuta maremmana di Montecucco, CollemassariWine Relais, a Cinigiano (Grosseto). L’obiettivo è duplice: promuovere la Bistecca alla Fiorentina non soltanto come eccellenza gastronomica — già dal 2020 inserita nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) — ma anche come autentico vessillo della Toscana nel mondo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato nei mesi scorsi, volto a raggiungere un ulteriore riconoscimento: la certificazione di Specialità Tradizionale Garantita (STG), per cui il 4 giugno scorso a Bruxelles il prodotto è stato presentato ufficialmente all’Unione Europea. Secondo l’assessore, la certificazione STG rappresenta un passaggio cruciale per tutelare e promuovere non solo la ricetta, ma anche il metodo produttivo e la tradizione che si estendono ben oltre i confini di Firenze, abbracciando tutta la Toscana e in particolare la provincia grossetana, storicamente legata all’allevamento della razza Maremmana.

Il responsabile regionale delle attività produttive ha sottolineato come l’accordo e le certificazioni costituiscano strumenti fondamentali per rafforzare l’identità della Bistecca alla Fiorentina sia in Italia che all’estero. La valorizzazione di questo piatto iconico, infatti, si traduce in un potente volano per il turismo culturale ed enogastronomico, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e curioso di scoprire i sapori autentici e le tradizioni della Toscana.

In un momento in cui il turismo esperienziale è in forte crescita, la collaborazione tra Accademia della Fiorentina e Vetrina Toscana si presenta dunque come un’opportunità unica per rilanciare e promuovere, attraverso la cultura della buona tavola, l’immagine e il patrimonio di un intero territorio.

