La Fortezza da Basso di Firenze accoglie la XXXII edizione di "TuttoSposi"

Ieri pomeriggio è stata ufficialmente inaugurata la XXXII edizione di TuttoSposi, la fiera dedicata al mondo del wedding che, da oltre trent’anni, anima Firenze con novità, tendenze e ispirazioni per le coppie.

L’evento, svolto come di consueto alla Fortezza da Basso è stato inaugurato con il tradizionale taglio del nastro alla presenza di istituzioni, ospiti e operatori del settore. Hanno dato il via ufficiale alla manifestazione: Laura Sparavigna, Assessora del Comune di Firenze, Massimo Sabatini, Consigliere comunale di Firenze, i promotori e organizzatori di TuttoSposi: Laora Mecaj e Roberto Giustini.

A seguire, un brindisi di benvenuto offerto da Querciamatta ha accolto visitatori, espositori e partner, inaugurando tre giornate interamente dedicate allo stile, alla moda nuziale e all’amore.

La serata ha preso ulteriore slancio con il concorso nazionale Miss Red Carpet, condotto da Carlotta Comparini, volto ufficiale della manifestazione e già presente al Festival del Cinema di Venezia. Le due “miss madrine” hanno accompagnato la cerimonia inaugurale, infondendo un tocco di eleganza e glamour. La vincitrice fiorentina avrà l’onore di rappresentare la città nella finalissima a Venezia, suggellando il legame ideale tra bridal e cinema internazionale.

Nei prossimi giorni TuttoSposi 2025 propone un ricco calendario di workshop, sfilate e incontri tematici. Tra gli appuntamenti più attesi:

Sabato 4 ottobre, ore 16 – incontro curato da Vittoria Hayun e Carlotta Maianiero (AIGA), con la partecipazione di un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati, sui profili legali del matrimonio.

Domenica 5 ottobre, ore 16 – intervento di Ranieri Villi (Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili) dedicato agli aspetti fiscali ed economici della vita di coppia.

La chiusura del salone è prevista domenica con un evento speciale: dj set e brindisi finale a cura di Emilio ridi ama e bevi, momento conviviale pensato per salutare espositori e visitatori insieme.

Info su: www.tuttosposifirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate