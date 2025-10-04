La Lega a Castelfiorentino: Marco Cordone e il senatore Borghi al gazebo elettorale

Nella mattinata di oggi, Castelfiorentino è stata teatro di un vivace incontro politico promosso dalla Lega in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025. Al gazebo elettorale allestito nel cuore della città valdelsana hanno preso parte, tra gli altri, il Senatore Claudio Borghi e Marco Cordone, candidato nella lista del Carroccio per il Collegio Firenze 3 al numero 2.

Marco Cordone, figura storica del movimento leghista in Toscana, ha ricordato con entusiasmo le origini della Lega nella zona, nate negli anni '90 insieme al compianto Mauro Olmucci di Gambassi Terme e a Giorgio Iacopini di Montaione. Cordone torna a Castelfiorentino animato da una rinnovata voglia di fare e di affrontare tematiche che restano attuali, come la lotta contro l’illegalità: celebre, infatti, la sua denuncia della madrassa abusiva scoperta anni fa nel centro della città.

Attualmente Vicesegretario Provinciale Vicario della Lega di Firenze, Cordone ha colto l’occasione per salutare il Senatore Borghi e per rilanciare l’importanza di Castelfiorentino non solo come crocevia politico, ma anche come scrigno di storia e cultura. Non è mancato, infatti, un richiamo alla storica firma della pace tra Firenze e Siena, avvenuta proprio qui il 25 novembre 1260 dopo la celebre battaglia di Montaperti, così come un invito a valorizzare le sinopie e le opere pittoriche di Benozzo Gozzoli, custodite presso il museo Bego.

L’iniziativa odierna si inserisce in un clima di grande fermento politico in vista delle regionali, con la Lega impegnata a rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso il dialogo diretto con i cittadini e la valorizzazione delle eccellenze locali. Un incontro che, tra memoria storica e attualità, pone nuovamente Castelfiorentino al centro del dibattito politico e culturale toscano.

