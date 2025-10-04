Manifestazioni pro Pal: 7 operatori della polizia feriti a Pisa

Cronaca Pisa
Momenti di tensione all’aeroporto di Pisa, dove circa 300 manifestanti a sostegno della Palestina, nell’ambito dello sciopero generale nazionale, hanno occupato lo scalo.

Successivamente i manifestanti, a piedi, si sono diretti verso l’aeroporto, dove la polizia ha tentato di impedirne l’accesso. Nonostante i tentativi delle forze dell’ordine, i manifestanti sono riusciti a sfondare le porte del terminal, invadendo la zona degli arrivi e spingendosi fino alle piste.

Ben 7 operatori della polizia di stato sono rimasti feriti.

Ed è proprio a queste nostre colleghe e colleghi, esprime il Segretario Provinciale del COISP, Simone Carnasciali, che va tutta la nostra solidarietà e vicinanza.
Prosegue Carnasciali, resta difficile con un organico non adeguato gestire la complessa materia dell’ordine pubblico ed è per questo che ieri durante un incontro con il Sottosegretario al Ministro dell’Interno On. Nicola Molteni, abbiamo chiesto che in occasione della prossima movimentazione di personale prevista per fine anno, si possano potenziare gli organici dei nostri uffici come la Questura e la Stradale come peraltro già recentemente fatto in modo adeguato per i Commissariati distaccati di Pontedera e Volterra.

Infine, conclude Carnasciali che è inaccettabile che i poliziotti diventino il bersaglio fisso di chi dietro slogan finto-solidali cerca solo lo scontro. Chi fomenta queste aggressioni e strizza l’occhio ai violenti va isolato con fermezza. È necessario introdurre immediatamente norme efficaci che prevedano pene certe per chi mette a rischio la vita dei poliziotti.

Fonte: COPIS Pisa

