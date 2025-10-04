Salvataggio a lieto fine: vigili del fuoco recuperano cane intrappolato

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:20, i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono stati chiamati ad intervenire nel comune di Scandicci, in Via delle Croci, località San Michele a Torri, per un soccorso davvero particolare. Protagonista dell’incidente un cane da caccia che, durante una battuta nei vigneti della zona, si è accidentalmente infilato in una tubazione liscia dal diametro di circa 45-50 centimetri, situata a una profondità di circa un metro e mezzo sotto terra.

La squadra dei vigili del fuoco, supportata da un escavatore messo a disposizione da un privato cittadino, ha avviato immediatamente le operazioni di scavo per aprire un primo varco nel terreno. Attraverso una searchcam, gli operatori sono riusciti a individuare la posizione precisa dell’animale, che si era spinto ancora più avanti all’interno della tubazione.

Constatando che il cane era rimasto bloccato in un punto dove il tubo si era schiacciato, i soccorritori hanno proceduto con un secondo scavo mirato.

Dopo ore di lavoro e grande attenzione, l’intervento si è concluso con successo alle ore 24:00: il cane è stato estratto sano e salvo e riconsegnato al suo proprietario, visibilmente commosso e grato per la professionalità dimostrata dai Vigili del fuoco.

L’episodio si è concluso con un lieto fine, grazie alla tempestività dell’intervento e alla collaborazione tra cittadini e soccorritori.

Notizie correlate

Firenzuola
Cronaca
4 Ottobre 2025

Camion in fiamme sull’A1 Direttissima: tratto temporaneamente chiuso nella notte

La scorsa notte un camion è stato avvolto dalle fiamme all’interno della galleria Largnano, al chilometro 31+600 dell’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, nel tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione [...]

Firenze
Cronaca
3 Ottobre 2025
caffè espresso patrimonio umanità

Il Caffè del Fiorentino: la tazzina a 1 euro per riportare i fiorentini in centro

In una delle piazze più celebri del mondo, Piazza della Signoria a Firenze, un'iniziativa dal sapore antico e dal forte valore simbolico sta ridefinendo il rapporto tra un locale storico [...]

Pisa
Cronaca
3 Ottobre 2025

Yacht di lusso in fiamme in un cantiere navale nella Darsena Pisana

Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio uno yacht di lusso in fase di allestimento presso un cantiere navale in Via Traversa, nella zona della Darsena Pisana a Pisa. [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina