Salvataggio a lieto fine: vigili del fuoco recuperano cane intrappolato

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:20, i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono stati chiamati ad intervenire nel comune di Scandicci, in Via delle Croci, località San Michele a Torri, per un soccorso davvero particolare. Protagonista dell’incidente un cane da caccia che, durante una battuta nei vigneti della zona, si è accidentalmente infilato in una tubazione liscia dal diametro di circa 45-50 centimetri, situata a una profondità di circa un metro e mezzo sotto terra.

La squadra dei vigili del fuoco, supportata da un escavatore messo a disposizione da un privato cittadino, ha avviato immediatamente le operazioni di scavo per aprire un primo varco nel terreno. Attraverso una searchcam, gli operatori sono riusciti a individuare la posizione precisa dell’animale, che si era spinto ancora più avanti all’interno della tubazione.

Constatando che il cane era rimasto bloccato in un punto dove il tubo si era schiacciato, i soccorritori hanno proceduto con un secondo scavo mirato.

Dopo ore di lavoro e grande attenzione, l’intervento si è concluso con successo alle ore 24:00: il cane è stato estratto sano e salvo e riconsegnato al suo proprietario, visibilmente commosso e grato per la professionalità dimostrata dai Vigili del fuoco.

L’episodio si è concluso con un lieto fine, grazie alla tempestività dell’intervento e alla collaborazione tra cittadini e soccorritori.

