Sciopero a Pisa: Unità Sindacale per la Difesa dei Diritti, contro Genocidio e Politiche di Austerità

È da poco terminata, almeno per la stragrande maggioranza dei manifestanti e dei lavoratori in sciopero, la manifestazione cittadina, dati alla mano si è trattato di uno dei più grandi cortei che negli ultimi 50 anni ha attraversato Pisa.

Adesioni allo sciopero elevate a conferma che la stragrande maggioranza del paese ha già deciso da che parte stare, contro il genocidio del popolo palestinese e la politica estera italiana complice dell'economia del colonialismo da insediamento

La domanda da porci è perché abbiamo scioperato il 3 Ottobre, ebbene non ci sono solo ragioni etiche e morali, di vicinanza con un popolo che ha subito una immane carneficina (oltre 60 mila morti) ma la consapevolezza che l'economia di guerra è appena iniziata e porterà politiche di austerità salariale, tagli al welfare, alla sanità e alla istruzione, innalzamento ulteriore dell'età pensionabile o un calcolo dei contributi che alleggerà l'assegno previdenziale.

Perché quando avranno esaurito i prestiti, onerosi, della Ue, il riarmo avrà bisogno di soldi che potranno essere trovati solo con i tagli ai settori sociali.

Giudichiamo positivamente la ricomposizione di un fronte sindacale vasto che va dal sindacalismo di base alla Cgil, questa forza va spesa anche per la tutela dei salari, per il rilancio dei servizi pubblici per rinnovi contrattuali capaci di fermare la erosione del potere di acquisto

L'intervento della commissione di garanzia era quasi scontato, siamo dinanzi a una decisione politica tesa a negare l’evidenza che, come riportato nella nostra convocazione, a norma dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/90 non si deve ottemperare ai “preavvisi minimi” in quanto ci troviamo di fronte ad una grave lesione della Costituzione e della messa in pericolo della vita dei lavoratori imbarcati nella Global Sumud Flottilla.

E' minacciato il diritto di sciopero e il Governo proverà a restringere ulteriormente gli spazi di libertà e di democrazia nei luoghi di lavoro, ogni eventuale provvedimento sanzionatorio sarà contestato nelle sedi competenti.

