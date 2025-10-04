Successo e inclusione alla quarta Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze

Con una partecipata cerimonia conclusiva presso il Palazzetto dello Sport di San Casciano, si è chiusa la quarta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze. L’evento, durato circa un mese e iniziato l’8 settembre, ha visto la presenza del nuotatore olimpico Filippo Megli in veste di tedoforo, che ha portato la fiaccola olimpica fino al sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi. Come da tradizione, la fiaccola resterà simbolicamente affidata al Comune per un anno, in attesa della prossima edizione nel 2026.

La manifestazione, ideata e promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e realizzata tecnicamente da Uisp Firenze, si è confermata un’importante occasione di aggregazione e inclusione. Il delegato allo sport della Città Metropolitana ha sottolineato come queste Olimpiadi siano nate con l’obiettivo di promuovere valori sani e inclusivi tra le nuove generazioni, abbracciando sia atleti normodotati che diversamente abili in un'unica e coesa celebrazione dello sport.

La presidente di Uisp Firenze, Gabriella Bruschi, ha snocciolato alcuni numeri che testimoniano l’impegno organizzativo: si è gareggiato in 26 dei 41 Comuni della Città Metropolitana, per un totale di 54 eventi e 35 discipline diverse. Lo “Sport Village” ha animato per tre giorni le Cascine e la piscina Le Pavoniere, coinvolgendo oltre 1.250 alunni, quasi 150 accompagnatori e 18 società sportive con dimostrazioni e attività aperte a tutti.

Alla cerimonia di chiusura hanno partecipato numerosi sindaci e assessori dei Comuni coinvolti, tra cui l’assessora allo sport di San Casciano, Alessandra Gherardelli, che ha coordinato la giornata conclusiva. Sul tatami allestito appositamente si sono alternate esibizioni di ginnastica ritmica (a cura de “Il Gabbiano ASD”), arti marziali e skateboard. Non sono mancati momenti dedicati all’inclusione sociale, come la presentazione dei progetti “Sport Insieme” e “Lega degli Invincibili”.

Sono stati inoltre premiati atleti e squadre che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, tra cui Rari Nantes Florentia Ability, Laurenziana Basket, Cus Firenze Basket e Matteo Tacchi (arrampicata). Le premiazioni hanno riguardato sia discipline olimpiche che paralimpiche, come bridge, tennistavolo, skate e bocce.

L’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze si è svolta con l’organizzazione tecnica di Uisp Firenze, e con il patrocinio di CONI, CIP, Sport e Salute, oltre al sostegno di Decathlon, Estra e Crédit Agricole. La fiaccola olimpica aveva preso il via da Scarperia e San Piero a Sieve, raggiungendo Firenze per la cerimonia inaugurale in Palazzo Vecchio.

Per rivivere i momenti salienti e le emozioni dell’evento, sono disponibili aggiornamenti, immagini e la fotogallery della cerimonia di chiusura sui canali informativi e social di Uisp Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, oltre che sulla pagina Facebook “Olimpiade e Paralimpiade Firenze”: https://www.facebook.com/olimpiadeparalimpiadefirenze.

