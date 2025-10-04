Torna nel mese di ottobre “Nonlobuttovia” al palazzo delle Esposizioni e a La Vela di Avane

Anche il mese di ottobre diventa opportunità con le aperture dei servizi di riciclo e riuso “Nonlobuttovia” nei locali del palazzo delle Esposizioni (lato alberato, piazza Guido Guerra) e ad Avane, a La Vela Margherita Hack in via Magolo, 32. Si possono trovare mobili, oggettistica da casa, giochi, suppellettili, vestiario di stagione e molto altro di seconda mano. Un elemento di arredo che mancava nella propria casa, per esempio.

Le date da segnare in agenda sono: ad Avane il servizio aprirà come di consueto la seconda domenica del mese e quindi il 12 ottobre 2025, in orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Per informazioni contattare il numero telefonico 377 0951094. Mentre Nonlobuttovia Mobili vi aspetta domenica 5, giovedì 9, domenica 19 e giovedì 23 ottobre, dalle 10 alle 12.30. La gestione è a cura dell'associazione Lilliput.

REGOLAMENTO

Coloro che vogliono prendere dei mobili deve munirsi di una tessera della validità di un anno solare. Si può fare soltanto una tessera per famiglia. La tessera di Nonlobuttovia Mobili è indipendente da quella di Nonlobuttovia di Avane.

Con una tessera si possono prendere al massimo cinque mobili l’anno e non più di uno al mese. Non è consentito prenotare i mobili per il mese successivo.

I mobili verranno ritirati gratuitamente con le stesse modalità di Alia. Se l'utente ha necessità che il mobile venga prelevato e/o smontato (o consegnato) nella propria abitazione, le modalità del servizio dovranno essere concordate con gli operatori.

I mobili scelti devono essere ritirati entro sette giorni, dopodiché saranno rimessi a disposizione del pubblico. Si accettano solo mobili in buono stato.

Per avere maggiori informazioni, contattare il numero 370 3790973.

È possibile consultare il sito www.lilliputempoli.it oppure inviare una email all’indirizzo lilliputempoli@googlegroups.com

