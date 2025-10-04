Tragico incidente sulla SP 64 a Cinigiano: un morto e due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Provinciale 64, nei pressi dell’incrocio con la strada di Porrona, nel Comune di Cinigiano. Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, un’autovettura è uscita di strada finendo contro un albero. Nell’impatto ha perso la vita un uomo, mentre altre due persone sono rimaste ferite.



L’allarme è scattato poco dopo l’incidente, con l’arrivo tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Arcidosso che si è occupata della messa in sicurezza dell’area e ha collaborato con il personale sanitario per prestare i primi soccorsi ai feriti. Sul luogo sono giunti anche i Carabinieri, il personale della Provincia e il servizio sanitario, che hanno operato congiuntamente per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’accaduto.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La viabilità ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

La comunità di Cinigiano è sotto shock per la tragedia e si stringe attorno ai familiari della vittima.