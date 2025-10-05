Abc Solettificio Manetti espugna il campo di Agliana

In un campo storicamente ostico, e di fronte ad una squadra solida ed esperta, l’Abc Solettificio Manetti porta a casa il primo acuto esterno della stagione. Sul parquet della Pallacanestro Agliana i ragazzi di Riccardo Paludi si prendono due punti importanti e pesanti, chiudendo la pratica sull’89-95. Nella serata che vede il debutto stagionale di Giovanni Corbinelli, i gialloblu danno vita ad una buona prova offensiva, come dimostrano i 6 uomini in doppia cifra e i 95 punti realizzati lontano da casa, pur a fronte di una difesa ancora da sistemare con 89 punti subiti. Un’Abc che, dopo il botta e risposta iniziale, conduce praticamente sempre la sfida, mantenendo per lunghi tratti anche la doppia cifra di vantaggio; dal canto suo Agliana, spinta da Giannini e Rossi, riesce per due volte a riaprire i giochi, portando i gialloblu a giocarsi la vittoria negli ultimi giri di cronometro.

Intanto domenica prossima 12 ottobre si torna al PalaBetti: alle 18 arriva Sansepolcro.

LA CRONACA

Dopo il 5-0 locale, Mancini apre le danze gialloblu, seguito da Berni e Torrigiani che chiudono un break di 0-6 per il sorpasso castellano. A metà frazione, sul 9-9, le squadre procedono a braccetto e si alternano al comando. L’ingresso di Corbinelli, all’esordio stagionale, prova a dare la scossa ai suoi: prima serve Cantini, poi vola in contropiede per il 16-21 su cui si va al primo riposo.

L’Abc alza l’intensità in difesa e si riparte con 4 punti di Pedicone e la tripla di Corbinelli che valgono la doppia cifra di vantaggio gialloblu (16-28). Giannini riavvicina Agliana (24-31), ma il 2/2 dalla lunetta e il gioco spalle a canestro di Torrigiani tengono saldo il controllo castellano, finché la tripla di Pedicone scrive 24-39 al 15′. Negli ultimi giri di lancette, qualche disattenzione difensiva di troppo sponda Abc permette ad Agliana di tornare a contatto, con Bonistalli e il solito Giannini che riportano lo svantaggio locale sotto la doppia cifra: 37-46 a metà gara.

Dagli spogliatoi rientra indubbiamente meglio la squadra di casa, che riapre tutto in un amen: 41-46 dopo il primo minuto di gioco. Pedicone prova a metterci una pezza ma la difesa castellana non riesce a contenere Giannini che fa il bello ed il cattivo tempo e scrive 53-55 al 25′. La tripla di Lazzeri porta una boccata d’ossigeno in casa Abc, mentre la penetrazione di Cantini ristabilisce tre possessi di vantaggio, seguita dal contropiede di Pedicone che infila il nuovo +9 castellano (55-64 al 28′). I problemi gialloblu, però, sono tutti in fase difensiva così, nell’ultimo giro di lancette, Lucchesi costringe l’Abc a rifare tutto dall’inizio: 65-67 al 30′.

Benvenuti sotto le plance concretizza la rimonta locale e impatta a quota 67. La tripla di tabella di Pedicone e il gioco a due tra Cantini e Torrigiani permettono all’Abc di restare con la testa avanti (69-74). Poi ci pensa Berni, glaciale, che prima trova la bomba dall’angolo, poi fa 5/5 dalla lunetta per provare ad indirizzare la sfida: 71-82 al 35′. Ma ancora non è finita: un’azione da tre punti di Rossi tiene aperta la gara con 150 secondi sul tabellone (78-85), fino a quando la tripla di Corbinelli arriva finalmente a mettere il sigillo.

PALLACANESTRO AGLIANA 2000 – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 89-95

Pallacanestro Agliana 2000: Giannini 21, Mucci ne, Zaccariello 5, Rossi 23, Manetti 2, Lucchesi 11, Benvenuti 4, Bonistalli 3, Bardazzi ne, Ratto ne, Nesi 14, Bacci 6. All. Gambassi. Ass. Nieri, Becciani.

Abc Solettificio Manetti: Ticciati, Corbinelli 14, Talluri ne, Berni 21, Torrigiani 10, Lazzeri 15, Marchetti ne, Cicilano ne, Landi 1, Cantini 10, Mancini 5, Pedicone 19. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 16-21, 37-46 (21-25), 65-67 (28-21), 89-95 (24-28)

Arbitri: Massei di Viareggio, Barone di Ponsacco.