Baracca in fiamme a Firenze vicino all'ospedale

I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 19:30 di ieri (sabato 4 ottobre) a Firenze in viale Pieraccini all'interno dell'ospedale di Careggi dietro la chiesa di San Giovanni, per un incendio di una baracca di senza tetto.

Si era levata una importante colonna di fumo. Sul posto due squadre e 2 autobotti. L'incendio è stato posto sotto controllo. Sono durate tutta la serata le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.

