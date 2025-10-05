Baracca in fiamme a Firenze vicino all'ospedale

I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 19:30 di ieri (sabato 4 ottobre) a Firenze in viale Pieraccini all'interno dell'ospedale di Careggi dietro la chiesa di San Giovanni, per un incendio di una baracca di senza tetto.
Si era levata una importante colonna di fumo. Sul posto due squadre e 2 autobotti. L'incendio è stato posto sotto controllo. Sono durate tutta la serata le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Cronaca
4 Ottobre 2025
“Un uomo lungimirante, un punto di riferimento per tante persone, a cominciare dalla sua famiglia. Un professionista che ha lasciato un segno indelebile sia sul lavoro che umanamente in tutti [...]
Firenze
Cronaca
3 Ottobre 2025
In una delle piazze più celebri del mondo, Piazza della Signoria a Firenze, un'iniziativa dal sapore antico e dal forte valore simbolico sta ridefinendo il rapporto tra un locale storico [...]
Firenze
Cronaca
3 Ottobre 2025
La Prefettura di Firenze ha reso noto le misure prese dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data 2 ottobre 2025 che si è tenuto in [...]
<< Indietro