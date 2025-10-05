Calcio camminato, a Firenze un evento in memoria di Celeste Pin

In memoria di Celeste Pin si è svolto su iniziativa della Città Metropolitana, sabato 4 ottobre, un evento dimostrativo di Calcio Camminato, presso la struttura del Club Sportivo Firenze.

Cinque le squadre partecipanti: ASD San Vincenzo a Torri / nei; GS Midland / Gialli; Polisportiva La Lanterna / Bianco-gialli; ASD Quarto Tempo / Blu; USD Rinascita Doccia / Bianchi

Cinque partite da 20 minuti ciascuna, due partite a testa, senza bisogno di fare classifiche. Alla manifestazione ha portato il saluto della Città Metropolitana di Firenze il consigliere delegato allo Sport, che aveva pianificato con Pin la realizzazione di questo progetto. Consegnate otto targhe, cinque per le squadre, una al Club Sportivo per l'ospitalità, una all’arbitro Lorenzo Mellini della sez. di Firenz e una alla memoria di Celeste Pin.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

