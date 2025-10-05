Dalla Regione più di 1,6 milioni per foreste, ambiente e produzioni tipiche

La Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia 1,6 milioni di euro del PRAF (Piano regionale agricolo forestale) 2025 per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e ambientale toscano, oltre che per sostenere produzioni identitarie come funghi e tartufi.

Le risorse finanzieranno, tra l’altro, lavori di miglioramento forestale e ambientale, attività di educazione alla raccolta dei prodotti del bosco e interventi per la tutela e promozione della tartuficoltura. Una parte significativa delle risorse sarà destinata anche al recupero e al rafforzamento delle pinete litoranee nell’ambito della Strategia Forestale Nazionale.

Il presidente della Regione ha dichiarato che la Toscana investe ancora una volta nella cura e nella valorizzazione del proprio patrimonio forestale e ambientale. Si tratta di risorse che rafforzano la resilienza degli ecosistemi, tutelano le produzioni tipiche come funghi e tartufi e contribuiscono a promuovere una gestione sostenibile e innovativa del territorio.

La vicepresidente e assessora all’agricoltura ha detto che con queste misure si sostengono non solo la gestione sostenibile delle foreste, ma anche la valorizzazione di produzioni identitarie che fanno parte della tradizione e dell’economia rurale toscana. È un impegno concreto per stare accanto alle comunità locali e rafforzare le filiere agricole e ambientali.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

